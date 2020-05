Premier napisał do europejskich przywódców. Chodzi o pieniądze dla rolników

KPRM poinformowała, że list premiera Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz 26 szefów rządów państw członkowskich UE.

"Polska proponuje zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej o 10 proc. (w przybliżeniu około 0,03 proc. unijnego dochodu narodowego) w stosunku do wielkości zaproponowanej w 2018 roku. Zwiększenie to obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe i każdy kraj otrzymałby, pod pewnymi warunkami, dodatkowe 10 proc. w stosunku do tego, co otrzymał w ramach kopert narodowych zaproponowanych w 2018 roku" - napisał Morawiecki w liście.

Jak podkreślił, dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na działania w dziedzinie środowiska i klimatu w I i II filarze. "Zapewni to równe dla wszystkich rolników europejskich wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększy jej wkład w Europejski Zielony Ład oraz przyspieszy konwergencję zewnętrzną w sposób niekonfliktowy" - napisał Morawiecki.

"UE ponosi pełną odpowiedzialność za sektor rolnictwa"

Premier wrócił też uwagę, że czas pandemii to chwila, w której Unia Europejska bez konkretnych działań nie będzie w stanie odpowiedzieć na wyzwania, które w wyniku pandemii dotykają każdy z naszych krajów.

"Wyrażam nadzieję, że wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej będzie filarem współpracy dla dobra naszych krajów, a także dla dobra całej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści dla obywateli UE oraz pomogą przezwyciężyć skutki kryzysu związanego z Covid-19. Unia Europejska ponosi pełną odpowiedzialność za sektor rolnictwa. Jeżeli odpowiedzialności tej nie będzie towarzyszył odpowiedni budżet, może to oznaczać początek załamania tego sektora" - podkreślił Morawiecki.

zdr/ PAP