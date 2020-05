Mija 39 lat od zamachu na Jana Pawła II. Jak wygląda dzisiaj życie Ali Agcy?

Zwracając się do Polaków podczas kolejnej audiencji bez udziału wiernych, transmitowanej z biblioteki w Pałacu Apostolskim, Franciszek przywołał 13 maja 1981 roku, gdy strzały do św. Jana Pawła II oddał turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca.

- Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Powracamy myślą do jej objawień i orędzia przykazanego światu, a także do zamachu na życie świętego Jana Pawła II, który w swoim ocaleniu widział matczyną interwencję Najświętszej Dziewicy - powiedział Franciszek.

Dziś mija 39. rocznica zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 r. Zamach nastąpił co do minuty o tej samej porze, co objawienie Matki Bożej w Fatimie: o godz. 17.19. pic.twitter.com/yfr9ehkXDn

- W naszej modlitwie, prośmy Boga, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi, o pokój dla świata, powstrzymanie pandemii, o ducha pokuty i o nasze nawrócenie - dodał.

Msza w setną rocznicę urodzin

Franciszek przypomniał następnie, że w poniedziałek 18 maja, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, odprawi o godzinie 7 rano mszę w kaplicy przy jego grobie w bazylice watykańskiej, która będzie transmitowana.

- Dziękujemy Bogu za tego świętego biskupa Rzymu i prośmy go, aby nam pomógł, pomógł Kościołowi Rzymu, żeby się nawrócił i rozwijał się - mówił papież.

Na stronie internetowej watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano", który w czasie pandemii ukazuje się tylko w wersji elektronicznej, przypomniano archiwalne, nadzwyczajne wydanie gazety z 14 maja 1981 roku przygotowane w godzinach tuż po zamachu na Jana Pawła II.

"Godziny nadziei i modlitwy o zdrowie Ojca Świętego" - to nagłówek, jaki widniał na pierwszej stronie dziennika. Są tam też komunikaty medyczne wydane po długiej operacji oraz tekst katechezy, jaką papież miał wygłosić podczas audiencji generalnej, gdy doszło do zamachu.

Dokarmiał bezdomne zwierzęta

Dziś Mehmet Ali Agca ma 62 lata. Na początku tego roku brytyjski dziennik "Daily Mirror" postanowił sprawdzić, jak wygląda życie Turka w Stambule po 39 latach od zamachu, którego dokonał na placu św. Piotra w Watykanie.

Agca zdradził, że opiekuje się bezdomnymi kotami i psami. - Prawa zwierząt są tak samo ważne jak prawa człowieka. Wydaję na nie około 200 funtów miesięcznie - opowiadał Turek.

Man who shot Pope 'relieved he didn't die' as he shares new life caring for cats https://t.co/vXqn6OvlwG pic.twitter.com/C9RqHKEgfy