Śnieg w maju nie tylko w górach. Czekamy na wasze zdjęcia

Jak informuje IMGW, centralna i zachodnia Europa znajduje się w zasięgu wyżu znad północnego Atlantyku. Nad resztą kontynentu przeważają niże z frontami atmosferycznymi. Nad Polską rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku, tylko początkowo na południowym wschodzie zaznacza się jeszcze wpływ frontu atmosferycznego. Z północnego zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego.

Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

We wtorek możemy się spodziewać dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

ZOBACZ: Zerwane dachy i linie energetyczne w Łódzkiem. "To prawdopodobnie trąba powietrzna" [WIDEO]

Temperatura maksymalna od 9 do 12 st., w kotlinach sudeckich i na Suwalszczyźnie około 8 st., a na Podhalu 5 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.

Przymrozek przy gruncie

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, lokalnie, możliwy deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna.

Temperatura minimalna od 0 do 3 st., przy gruncie spadki do -2 st., najcieplej na wybrzeżu do 5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami porywisty, a nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór rozpogodzenia. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni, wieczorem słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 3 st. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP