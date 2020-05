"Chaotyczna katastrofa". Były prezydent USA o działaniach Trumpa ws. epidemii

Zdaniem byłego prezydenta, podejście obecnej republikańskiej administracji do pandemii jest częściowo przyczyną wysokiej liczby zakażeń i zgonów w USA.

Podczas telekonferencji Obamy z osobami, które pracowały na różnych szczeblach w jego administracji, były prezydent przyznał, że sytuacja byłaby zła "nawet z najlepszym z rządów".

Obama: w rządzie jest nastawienie "co mnie to obchodzi"

Według Obamy jedną z przyczyn "anemicznej i wyrywkowej" reakcji obecnego rządu USA na pandemię jest "tendencja bycia egoistycznym, plemiennym, podzielonym i uważania innych za wrogów". Dodał, że tendencje te widać także w innych krajach.

- To jest absolutnie chaotyczna katastrofa, kiedy nastawienie "co mnie to obchodzi" i "do diabła z innymi" praktykowane jest w naszym rządzie - uznał były demokratyczny prezydent.

Koronawirus wszedł do amerykańskiej polityki

W USA na Covid-19 zmarło już ponad 77 tys. osób a prawie 1,3 mln zostało zainfekowanych. W tym kontekście Obama wezwał swoich zwolenników do aktywnego wspierania byłego wiceprezydenta w jego administracji Joe Bidena, który najprawdopodobniej będzie rywalem Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich.

Zapowiedział, że sam dołoży wszelkich starań i poświęci "tyle czasu ile będzie trzeba" prowadząc kampanię na rzecz Bidena.

Według ostatnich sondaży na 6 miesięcy przed wyborami szanse Trumpa i Bidena są mniej więcej wyrównane, przy czym Biden prowadzi w kilku kluczowych stanach