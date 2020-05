Nie żyje Jerry Stiller. Komik, aktor i ojciec Bena Stillera miał 92 lata

Gerald Isaac Stiller urodził się 8 czerwca 1927 r. w Nowym Jorku. Wraz ze swoją żoną Anne Mearą stworzył popularny w latach 60. i 70. duet "Stiller and Meara". Sławę przyniosły parze komików występy w telewizyjnych programach rozrywkowych (głównie w "The Ed Sullivan Show") i reklamach.

W latach 1977-78 prowadzili swój własny skecz-show "Take Five with Stiller and Meara". Anne Meara zmarła w 2015 r. Mieli dwoje dzieci: Amy i Bena, który także został komikiem i aktorem.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5