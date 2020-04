Nie żyje Irrfan Khan. Aktor znany z "Życia Pi" miał 53 lata

W 2018 roku u aktora stwierdzono guz neuroendokrynny - rzadko występujący, nietypowy i trudny w rozpoznaniu nowotwór. Walka o powrót do zdrowia trwała prawie dwa lata.

We wtorek Khan trafił do szpitala w Bombaju z powodu infekcji nerek. Nie udało się go uratować.

Do śmierci aktora odniósł się na Twitterze jego przyjaciel, reżyser Shoojit Sircar. "Mój drogi przyjacielu. Walczyłeś, walczyłeś i walczyłeś. Zawsze będę z ciebie dumny... spotkamy się ponownie" - napisał.

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.