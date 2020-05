Liczą na pracowników sezonowych z Polski. "Wynajmiemy czartery"

Dyrektor w zrzeszającej sadowników organizacji ANPP Josselin Saint-Raymond powiedział w poniedziałek, że nowe dyrektywy w sprawie zagranicznych pracowników sezonowych wchodzą w życie od poniedziałku, ale "problemem jest to, jak ich sprowadzić".

Słabsza motywacja

Nie jest on pewny na jakich zasadach możliwy jest tranzyt przez Czechy, Niemcy i ewentualnie Belgię, gdyż przez te kraje prowadzą wszystkie trasy między Polską a Francją.

Polacy najczęściej przyjeżdżali samochodami, po trzech-czterech w jednym wozie. Obecnie z powodu ograniczeń sanitarnych w pojeździe osobowym jechać mogą tylko dwie osoby, a to dodatkowy kłopot przyznaje Saint-Raymond i dodaje, że jeżeli pomiędzy Polską i Francją w maju nie będzie regularnych połączeń lotniczych "to wynajmiemy czartery".

ZOBACZ: Granice UE zamknięte do 15 czerwca? Tak chce Komisja Europejska

Prezes ANPP Daniel Sauvaitre, który sam jest sadownikiem i szefem władz miejscowości Reignac w departamencie Charente, wyraził nadzieję, że polscy pracownicy będą mogli przybyć drogą lądową. - Jak się wydaje są już europejskie porozumienia w sprawie dojazdów do pracy, i z każdym dniem znoszone są obostrzenia - powiedział.

Sauvaitre przyznał jednak, że "motywacja Polaków do pracy we francuskim rolnictwie jest w tym roku niewątpliwie słabsza niż zazwyczaj", na co wpływ może mieć też zamknięcie granicy polsko-ukraińskiej i spodziewany brak ukraińskich robotników sezonowych w Polsce.

Zbiory czereśni, moreli i brzoskwiń

Jak pisze w poniedziałek dziennik "Le Figaro", we Francji potrzeba 80 tys. pracowników do zbioru czereśni, brzoskwiń i moreli.

- Jeśli w ciągu tygodnia do dziesięciu dni nie będę miał wystarczająco ludzi, to duża część mojej produkcji pójdzie na straty - komentuje właściciel sadów czereśni i moreli, któremu do pracy brakuje 200 osób. Inny rolnik skarży się na uciążliwe kontrole graniczne uniemożliwiające przybycie robotników sezonowych z Hiszpanii i Portugalii.

ZOBACZ: Dobre wieści dla pracowników transgranicznych. Premier o szczegółach

Gazeta przypomina, że brak pracowników sezonowych spowodował w kwietniu ogromne straty wśród przedsiębiorców zajmujących się uprawą truskawek i szparagów. Tłumaczy też, że w przeciwieństwie do szparagów, których uprawa jest dla licznych producentów dodatkowym zarobkiem, owoce zbierane w "drugiej części wiosny" stanowią podstawę ich dochodów.

Zamknięte granice z wyjątkami

W tej sytuacji rząd Francji szybko złagodził warunki przekraczania granicy dla sezonowych pracowników rolnych z Unii Europejskiej - zauważa "Le Figaro"

Francuski minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapowiedział w czwartek, że lądowe granice kraju pozostaną zamknięto co najmniej do 15 czerwca. Od tej zasady obowiązywać będą jednak wyjątki, pośród których minister wyraźnie wymienił podróże "z istotnych powodów ekonomicznych, w szczególności sezonowych pracowników rolnych" - podała AFP.