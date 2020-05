Gowin: w porównaniu z polską polityką "House of Cards" to nudziarstwo

"Pierwszy możliwy termin wyborów to koniec czerwca" - powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" szef Porozumienia Jarosław Gowin. Poinformował, że w poniedziałek lub we wtorek jego ugrupowanie przedstawi propozycje nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym.

Na pytanie, co się stało w sobotę (kiedy odbywało się spotkanie w siedzibie PiS, a media spekulowały, że marszałek Elżbieta Witek ogłosi wybory 23 maja - red.), Gowin odpowiedział, że odpowiedzialna polityka wymaga umiejętności milczenia.



"Po miesiącu w roli szeregowego posła mogę tylko powiedzieć, że w porównaniu z polską polityką »House of Cards« to nudziarstwo" - stwierdził.

ZOBACZ: "Liderzy Lewicy mieli rację, a ja się myliłem". Kwaśniewski o propozycji Gowina



"Gdyby przeforsowano termin 23 maja, to niezależnie od tego, kto by wygrał, legalność wyboru nowej głowy państwa byłaby kwestionowana w Polsce i za granicą. Doszłoby do kilkuletniego kryzysu ustrojowego z fatalnymi skutkami dla siły państwa i naszej pozycji międzynarodowej" - ocenił.

"O tym, że wybory się nie odbędą, zdecydowała pandemia"



Zapytany, czy niedzielne wybory bez głosowania to porażka Zjednoczonej Prawicy, zaprzeczył. "O tym, że wybory się nie odbędą, zdecydowała rzeczywistość, czyli największa od 100 lat pandemia. To sprawiło, że wybory w wersji tradycyjnej odbyć się nie mogły. (...) Z kolei na zorganizowanie wyborów korespondencyjnych zabrakło czasu" - zaznaczył.



Odnosząc się do ogłoszenia nowych wyborów, Gowin poinformował, że będzie przywrócona pełna kontrola PKW nad wyborami.



"Pracujemy nad możliwie silnymi gwarancjami, że karty wyborcze dotrą do adresatów. Co do kandydatów jesteśmy z prezesem Kaczyńskim przekonani, że nie wolno narażać Polaków na wzrost zachorowań i nie należy zbierać podpisów pod kandydaturami już zarejestrowanymi. Podpisy mogliby zbierać ewentualni nowi kandydaci" - powiedział.

Wyraził też opinię, że dotychczasowe wydatki poniesione na kampanię powinny wejść w limit, a całość kampanii zostać rozliczona po wyborach. Na uwagę, że takie rozwiązanie byłoby szansą na wymianę kandydatów, zauważył: "wszystkie partie opozycyjne podkreślają, że wystawiły najlepszych kandydatów; gdyby któraś zmieniła kandydata, straciłaby wiarygodność".

Potrzebna będzie nowa umowa koalicyjna z PiS

Lider Porozumienia zwrócił też uwagę, że będzie potrzebna nowa umowa koalicyjna z PiS, ale nie ze względu na różnice zdań w sprawie wyborów, ale z powodu epidemii i jej skutków.

"Musimy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób skorygować strategię rozwojową Polski w czasach pandemii" - podkreślił.

ZOBACZ: Były szef PKW: możemy zdążyć z wyborami przed upływem kadencji prezydenta

Na pytanie czy w tym momencie jedność Zjednoczonej Prawicy nie jest w żaden sposób zagrożona i jak widzi jej przyszłość, odpowiedział: "Wierzę, że nie tylko Porozumienie, lecz także wszyscy w naszym obozie zrobimy, co w naszej mocy, aby rząd Mateusza Morawieckiego przetrwał do końca kadencji. Oczywiście, epidemia na całym świecie głęboko zmienia politykę. My też powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Być może warto przygotować nową umowę koalicyjną, w której zawrzemy program działania na następne trzy lata".

Sobotnie spotkanie przy Nowogrodzkiej

W siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się w sobotę nagła narada liderów Zjednoczonej Prawicy ws. terminu wyborów prezydenckich. Kierownictwo PiS miało rozważać datę 23 maja.

ZOBACZ: Wicepremier Emilewicz przekonała Kaczyńskiego. Wybory w maju niemożliwe

Jednak jak dowiedział się portal polsatnews.pl, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonała prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że głosowania tego dnia nie da przeprowadzić.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP