Uchwała PKW: nowy termin wyborów w ciągu 14 dni. "23 maja niemożliwy"

W przyjętej uchwale Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. "Po uchwale Państwowej Komisji Wyborczej termin wyborów prezydenckich 23 maja nie jest możliwy" - oświadczył w niedzielę przewodniczący PKW.

Szef PKW: Za wcześnie na termin nowych wyborów

W tej chwili byłoby przedwczesne podanie terminu wyborów "czy będzie to 20 czerwca, 20 lipca i jeszcze jakiś inny termin bardziej odległy" - powiedział w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

- Mam nadzieję, że w tej chwili nastąpi przełom i uda się przeprowadzić wybory prezydenckie w pełni demokratyczne, przezroczyste, uczciwe - powiedział.

ZOBACZ: Budka: najpierw dymisja dla Sasina, później prokurator

Według niego teraz trzeba rozpisać nowe wybory.

- Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu - oświadczył w niedzielę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Nie będzie sprawozdania dla SN

Zapytany, czy sprawozdanie, które miałoby trafić do Sądu Najwyższego, zostanie sporządzone, odpowiedział: "Nie, nie zostanie sporządzone. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła formułę, iż z uwagi na to, że nie przeprowadzono głosowania, występuje podobna sytuacja jak przy braku kandydatów i przy jednym ewentualnym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów". Oznacza, to że Sąd Najwyższy nie będzie się wypowiadał na temat ważności wyborów co zakładały ustalenia podjęte w tym tygodniu przez Zjednoczoną Prawicę.

- Przyjęta w niedzielę uchwała Państwowej Komisji Wyborczej jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego - powiedział szef PKW Polskiej Agencji Prasowej.

ZOBACZ: Wicepremier Emilewicz przekonała Kaczyńskiego. Wybory w maju niemożliwe

- Koncepcja ewentualnie kwestii sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku protokołu nie spotkała się z aprobatą ze strony członków Państwowej Komisji Wyborczej dlatego, że nie nastąpił akt głosowania. Tym samym obwodowe komisje wyborcze nie mogły przekazać protokołów z głosowania okręgowym komisjom wyborczym, a następnie okręgowe komisje wyborcze nie przekazały oczywiście protokołów Państwowej Komisji Wyborczej - podkreślił Sylwester Marciniak.

Taka interpretacja stoi w sprzeczności z zawartym w środę "paktem Kaczyński-Gowin", który zakładał, że Sąd Najwyższy uzna nieważność głosowania ze względu na jego nieodbycie.

Co dalej? "To kwestia władzy ustawodawczej"