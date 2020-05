Drapieżne ptaki w okolicach Poznania. Nikt ich tam nie widział od 100 lat

W poznańskim Nadleśnictwie Włoszakowice zaobserwowano pierwszą od stu lat parę rybołowów. Leśnicy liczą na to, że w tym roku w gnieździe pojawią się młode. By rybołów wyprowadził lęgi, ważne jest zapewnienie mu spokoju, dlatego wokół gniazda utworzono strefę ochrony okresowej i całorocznej.

Wokół gniazda w Nadleśnictwie Włoszakowice utworzono strefę ochrony okresowej i całorocznej. Oznacza to, że w sezonie lęgowym (od 1 marca do 31 sierpnia) nie wolno przebywać w granicy 500 m od gniazda oraz 200 m, po odlocie ptaków na zimowiska.

Najwyżej usytuowane ptasie gniazdo w Polsce

To nie jedyne działania na rzecz rybołowów na terenie Lasów Państwowych w Poznaniu. W Nadleśnictwie Sieraków zamontowano platformę na wierzchołku ponad 45 m modrzewia. Prawdopodobnie jest to najwyżej usytuowane ptasie gniazdo w Polsce.

ZOBACZ: Krogulec uderzył w okno domu. Rannym ptakiem zaopiekowali się strażacy

Umieszczenie gniazda tak wysoko nie jest przypadkowe, gdyż rybołów gnieździ się na najwyższych, górujących nad otoczeniem, drzewach, a także na słupach wysokiego napięcia. Gniazda rybołowa zlokalizowane są w pobliżu (do kilku km) od niegłębokich i przejrzystych zbiorników wodnych, gdzie ptak widowiskowo poluje na ryby, stanowiące jego główne źródło pożywienia.

Rybołów jest gatunkiem migrującym. Zimuje w Afryce, a do Polski przylatuje pod koniec marca. W drugiej połowie kwietnia samica składa od dwóch do trzech jaj, z których po ok. 40 dniach wykluwają się pisklęta. W Polsce ponad 50 proc. par rybołowa przystępuje do lęgów w sztucznych gniazdach.

Liczba rybołowów w Polsce spada

Montaż sztucznych gniazd (platform) jest jednym z założeń projektu "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", realizowanego od 2017 r. przez Lasy Państwowe wespół z ornitologami z Komitetu Ochrony Orłów. W projekcie uczestniczy 30 nadleśnictw, w tym nadleśnictwa Oborniki i Sieraków z terenu RDLP w Poznaniu.

ZOBACZ: Wyłączyli prąd, by nakarmić ptaka rannego po ataku jastrzębia

Celem projektu jest powstrzymanie dalszego spadku liczebności rybołowa w Polsce i próba znalezienia recepty na odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji.

WIDEO - Kiedy skończy się epidemia koronawirusa? Ważne słowa ministra zdrowia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq/ polsatnews.pl