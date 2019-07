Wyłączyli prąd, by nakarmić ptaka rannego po ataku jastrzębia. Losy gniazda są niepewne

Do ataku jastrzębia na gniazdo RoSzponki i Szuwarka, rybołowów od wielu lat znajdujących się pod opieką leśników, doszło w ubiegły piątek tuż przed godz. 5 rano, kiedy młode ptaki siedziały w gnieździe bez rodziców.

Zaatakowany rybołów nie poddał się łatwo. Uchwycił szponem drugiego za skrzydło, by jastrzębica nie ściągnęła go na dół. Walczył dzielnie, jednak nie miał tyle sił, by długo utrzymać się na krawędzi gniazda. Tym bardziej, że drapieżnik cały czas był wczepiony w jego barki i nie puszczał, nawet kiedy ptaki wypadały z gniazda.

Pod koniec ataku do gniazda przyleciała RoSzponka, niestety zbyt późno.

Drapieżnik zaatakował ponownie. Nie żyje Szuwarek

Nazajutrz drapieżnik ponownie przyleciał do gniazda. Ostatniego, trzeciego rybołowa nie było w gnieździe, a RoSzponka odpędziła drapieżnika. W ciągu kolejnych dni leśnicy prowadzili poszukiwania rybołowów. W poniedziałek znaleźli martwego, młodego rybołowa.

Tego samego dnia, ok. 200 m od słupa znaleziono martwego dorosłego rybołowa, prawdopodobnie jest to Szuwarek. Nadal trwają poszukiwania RoSzponki, od ostatniego ataku nie była widziana w pobliżu platformy. W gnieździe pozostał ostatni, trzeci podlot, który jeszcze samodzielnie nie poluje.

Przetrwała tylko Roszka

Wczesnym rankiem we wtorek leśnicy i ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów zorganizowali wspólną akcję. Mimo że młody nie był obecny w gnieździe przez całą noc, to dostarczono mu ryby. Żeby było to możliwe przyrodnicy współdziałali z pracownikami Polskich Sieci Energetycznych, gdyż trzeba było wyłączyć prąd.

Chwilę po dostarczeniu pożywienia, młody - nadano mu imię Roszka - pokazał się i, jak mówią leśnicy, rozpoczął ucztę. Rybołów na razie będzie dokarmiany, gdyż nie jest jeszcze na tyle samodzielny, aby polować.

Wszystkie decyzje dotyczące działań przy gnieździe konsultowane są ze specjalistami z Polski oraz Estonii i Szkocji, a okolica jest stale obserwowana przez leśników i ornitologów.

Gniazdowały w Lipce od 20 lat



Rybołowy w Nadleśnictwie Lipka gniazdowały od 20 lat, natomiast transmisja jest prowadzona od 2014 r. Para rybołowów, RoSzponka i Szuwarek, mimo że ptaki miały już kilkanaście lat (RoSzponka wykluła się w Joachmisthal w Niemczech w 2000 r., gdzie została zaobrączkowana) nadal wyprowadzały lęg trzech piskląt.



Zdarzały się sytuacje, że gniazdo atakowały sójki (drapieżnictwo jaj rybołowów), kruki, a nawet zaglądały do niego sokoły wędrowne. Jednak dopiero w tym roku gniazdo zaatakował jastrząb. Na razie także trudno przewidzieć, czy gniazdo zostanie zasiedlone w przyszłym roku.

W Polsce rybołowy są objęte ochroną ścisłą. Wokół gniazd obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu 200 m, a w okresie lęgowym w promieniu 500 m od gniazda, nie można tam przebywać ani prowadzić żadnych prac.

