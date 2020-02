Krogulec uderzył w okno domu. Rannym ptakiem zaopiekowali się strażacy

Krogulec uderzył w locie w duże okno domu we wsi Wólka w gminie Filipów. Właścicielka posesji znalazła ptaka leżącego na ziemi. - Chciałam go wziąć do domu, ale był bardzo wystraszony i agresywny. Położyłam go na trawę, bo myślałam, że za jakiś czas odleci, ale niestety tak się nie stało, więc wezwałam pomoc - powiedziała Grażyna Plewko-Szuman.

Ptak trafił do weterynarza



Kobieta zadzwoniła do gminy, a wójt Filipowa skontaktował się z miejscową OSP. Strażacy przyjechali do Wólki i delikatnie włożyli krogulca do plastikowego pojemnika. Ranne zwierzę przekazali lekarzowi weterynarii, który się nim zaopiekował.



Jak powiedziała dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego Teresa Świerubska, drapieżnik najprawdopodobniej polował koło domu na mniejsze ptactwo i przypadkiem uderzył w okno. Dodała też, że krogulec jest mylony przez ludzi z jastrzębiem. Jastrząb jest dużo większym ptakiem.



Krogulec to gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego. Jest chroniony w Polsce.

dk/ PAP, polsatnews.pl