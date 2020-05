Dalsze znoszenie obostrzeń. Wiemy, kiedy zapadną decyzje

Müller wskazał, że w poniedziałek oraz we wtorek kwestią obostrzeń będzie zajmował się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który przeanalizuje m.in. napływające dane dotyczące liczby zachorowań, ich pochodzenia oraz umiejscowienia na terenie kraju.

- Decyzje dotyczące ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią zapadną w nadchodzącym tygodniu. Wówczas rząd będzie też informować o terminach przejścia do kolejnego etapu zdejmowania ograniczeń - powiedział rzecznik rządu.

Bary, kawiarnie i restauracje

Częściowo otwarte bary, kawiarnie, restauracje i salony fryzjerskie i kosmetyczne - to kolejny krok w łagodzeniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała w RMF FM, kiedy miałoby to nastąpić.

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

Otwarte galerie i hotele

Jak dotąd w życie wprowadzono drugi etap znoszenia obostrzeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Od 4 maja wznowiono działalność instytucji kultury - w tym muzeów, ruszyła rehabilitacja, a klienci mogą korzystać z centrów handlowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Rząd zezwolił także na zakwaterowanie w miejscach noclegowych.

📅 Weszliśmy w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus.

☑️ Otwarte sklepy w centrach handlowych i miejsca noclegowe.

☑️ Wznowiona działalność instytucji kultury i rehabilitacji

☑️ Możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli.

Czytaj więcej ➡️ https://t.co/oVrXrzqEdx pic.twitter.com/muWaB36T6t — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 9, 2020

Od 6 maja organy założycielskie - najczęściej samorządy - mogą już zdecydować o otwarciu żłobków i przedszkoli.

⚠️ Od dzisiaj II etap powrotu do nowej normalności.



📆 Ruszają hotele, centra handlowe, obiekty kulturalne i rehabilitacja lecznicza.



📰 Dowiedz się więcej ➡️ https://t.co/oVrXrzqEdx pic.twitter.com/oimMn3b6si — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 4, 2020

Restauracje i bary wciąż czekają

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem trzeci etap może dotyczyć gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Oprócz zakładów fryzjerskich, mogą wówczas zostać otwarte także salony kosmetyczne.

W trzecim etapie może być dozwolona też organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć mogą też zajęcia opiekuńcze w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Decyzja co do pełnego o przejścia do trzeciego etapu jest nadal przedmiotem dyskusji. Nie jest wykluczona modyfikacja zakresu kolejnego etapu uwzględniająca aktualną sytuację w zakresie epidemii - podkreśla rzecznik rządu.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.