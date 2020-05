Plażowanie w czasach koronawirusa. Grecka wyspa ma na to sposób

Rządy Grecji i Cypru chciałyby przyjąć pierwszych turystów już w lipcu. Nie wiadomo jednak, czy im się to uda. Politycy deklarują potrzebę wypracowania wspólnych rozwiązań unijnych w tym zakresie.

Właściciele zaakceptują boksy

Właściciel baru na greckiej wyspie Santorini mówi, że ściany z pleksiglasu mu się nie podobają, ale jest w stanie je zaakceptować, jeżeli miałoby to doprowadzić do otwarcia biznesu. Tamtejsi przedsiębiorcy mają pełną świadomość dotychczas poniesionych strat oraz tego, ile jeszcze mogą stracić.

Restrykcje na wyspie obowiązują od 23 marca - zwraca uwagę agencja Reutera.

ZOBACZ: "Pojedziemy na wakacje, nie spędzimy lata na balkonie". Zapewnienia premiera Włoch

Santorini jest popularnym kierunkiem dla turystów z całego świata. W 2018 r. wyspę odwiedziły 2 miliony ludzi. Co roku odbywają się tam także wesela, podróże poślubne i wiele imprez.

Jedna trzecia z 34 milionów turystów

W 2019 roku Grecję odwiedziły 34 miliony turystów. Harry Theochari, grecki minister turystyki uważa, że w tym roku, jeśli Atenom dopisze szczęście, będzie ich zaledwie jedna trzecia. Grecka Izba Hotelowa przewiduje z kolei, że około 65 procent jej członków będzie musiało ogłosić bankructwo.

W przemyśle turystycznym na Cyprze zatrudnionych jest około 20 procent populacji w wieku produkcyjnym. Hotelarze w jednym z najsłynniejszych kurortów w UE, Ayia Napie, wciąż nie wiedzą, czy latem opłaci im się otworzyć biznesy.

ZOBACZ: Ta wyspa może uratować wakacje. Ambasador Włoch o tym, dokąd jechać na urlop

Theochari uważa, że tylko wprowadzenie w życie bardzo szczegółowych reguł, dotyczących sposobu podróżowania, przebywania na terenie hotelu, a także korzystania z plaż, basenów i innych atrakcji, może zabezpieczyć turystów przed potencjalnym zakażeniem.

Nie wiadomo, czy ktoś przyjedzie

- Prawdopodobnie turyści będą musieli też przed wyjazdem mieć sprawdzoną temperaturę i zrobione badania krwi - spekulował Theochari - Myślę, że do czasu, kiedy sezon turystyczny się rozpocznie, globalny system zdrowotny będzie miał już jakieś konkretne rozwiązania.

Nawet jeśli Cypr i Grecja faktycznie otworzą swoje hotele dla zagranicznych turystów, wcale nie będzie to oznaczało, że ci będą mogli przyjechać. Ministrowie liczą jednak na to, że przynajmniej w niektórych państwach Unii sytuacja do tego czasu się unormuje.

WIDEO - Szwedzi nie boją się koronawirusa? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/hlk/ Reuters, PAP