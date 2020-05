UE zażąda od Polski wyjaśnień w sprawie organizacji wyborów prezydenckich

Decyzja EROD, organu zrzeszającego inspektorów ochrony danych osobowych wszystkich 27 państw UE, zapadła po posiedzeniu, na którym omawiano skargi obywateli na bezprawne wykorzystanie ich danych PESEL w celach wyborczych. Podobne zażalenia trafiły już również do Komisji Europejskiej.

KE będzie śledzić przygotowania do kolejnych wyborów

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział w czwartek, że po decyzji o przełożeniu wyborów prezydenckich w Polsce Komisja Europejska będzie śledzić przygotowania do ich przeprowadzenia w przyszłości, w tym wykorzystanie baz danych osobowych obywateli.

- Przyjąłem do wiadomości tego ranka decyzję o przełożeniu wyborów prezydenckich w Polce. Cieszę się z debaty przeprowadzonej w Polsce na ten temat przez społeczeństwo - powiedział na posiedzeniu komisji sprawiedliwości PE, dodając, że KE będzie śledzić przygotowania do przeprowadzenia wyborów w przyszłości, bo ma pewne obawy co do sposobu ich organizacji.

- Jednak widzimy, że była możliwość ich przełożenia. Będziemy nadal śledzić sytuację, żeby zagwarantować, że proces będzie odpowiedni, a kampania wyborcza będzie sprawiedliwa - oświadczył.

Oczekiwanie na wyjaśnienia

Inspektor Danych Osobowych, Wojciech Wiewiórowski na wniosek europosłów PO poprosił o interwencję EROD. Oficjalne stanowisko zostanie przedstawione w piątek.

- Z pewnością unijne organy ochrony danych chciałyby wiedzieć, w jaki sposób te sprawy są rozstrzygane tak jeśli chodzi o obywateli Polski, jak i obywateli innych państw, których dane znajdują się w rejestrze pesel - mówił Wiewórowski korespondentce Polsat News w Brukseli Dorocie Bawołek.

Europejski Inspektor Danych Osobowych tłumaczy, że to do polskich władz - do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych należy ustalenie, czy dane z PESEL mogą być przekazywane w celach wyborczych, czy istnieje do tego prawidłowa podstawa prawna.

- Mamy wątpliwości czy taka podstawa prawna istnieje w związku z czym prosimy o wyjaśnienia w tej sprawie i tego, w jaki sposób dane są zabezpieczone, w jaki sposób zostały przekazane czy tele-transmisją, czy przez kuriera, przesyłkę - tłumaczy Wojciech Wiewiórowski.

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych powróci do sprawy polskich wyborów w zaraz po, po tym gdy Prezes Polskiego Urzędu Ochrony danych przedstawi jej informację o tym, jak wygląda stan prawny.

- Rada może zażądać dokładnych wyjaśnień na temat tego, jak te dane są przetwarzane natomiast nie ma możliwości wydania wiążącej decyzji w tej sprawie wobec organu ochrony danych osobowych w Polsce, to on przede wszystkim jest podmiotem który sprawę rozstrzyga - zastrzega rozmówca stacji.

Wnioski i zalecenia EROD mogą jednak zostać wykorzystane przez Komisję Europejską w jej ocenie wyborów w Polsce albo nawet posłużyć do uruchomienia procedury naruszenia unijnego prawa ochrony danych osobowych przez nasz kraj.

Dorota Bawołek/Polsat News, PAP