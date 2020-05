Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie ogłosiły w środę, że wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja się nie odbędą. Jednak wybory nie zostały formalnie odwołane. Ich nieważność ma stwierdzić po fakcie Sąd Najwyższy.

"Po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Polsat News Rafał Miżejewski, przygotowane rozwiązanie oznacza wybory prezydenckie w lipcu lub w sierpniu.

"To jest paradoksalna sytuacja"

Wszystko wskazuje więc na to, że mimo braku wyborów, w weekend obowiązywać będzie cisza wyborcza. "Czy w piątek o północy zaczyna się cisza wyborcza? Według mnie tak, bo przecież wybory nie zostały odwołane, ale mają się po prostu nie odbyć" - napisał na Twitterze dziennikarz Polsat News Klaudiusz Slezak.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który zwrócił uwagę, że brak wyborów 10 maja wcale nie oznacza, że w najbliższy weekend przestaną obowiązywać przepisy o ciszy wyborczej.

- Jeżeli nie nastąpi jakakolwiek zmiana prawna terminu wyborów, to w moim przekonaniu, w mojej ocenie prawnej, a mówię to jako adwokat Paweł Mucha, będziemy mieli w najbliższą sobotę i niedzielę ciszę wyborczą - powiedział w czwartek na antenie Radia Plus prezydencki minister. - To jest paradoksalna sytuacja - dodał.

"Nikt nie odwołuje tych wyborów, te wybory się nie odbędą"

O sprawę został również zapytany na czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Gowin. Polityk nie potrafił jednak odpowiedzieć, czy cisza wyborcza będzie obowiązywać.

- Nikt nie odwołuje tych wyborów, te wybory się nie odbędą - przypomniał. - Są zarządzone wybory, czekamy na ich termin, ale wiemy, że się nie odbędą wobec obstrukcji opozycji - podkreślił. - Nie dysponujemy też żadnymi przepisami, na podstawie których wybory mogłyby się odbyć - dodał.

Portal Onet poinformował, że według nieoficjalnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej, mimo przełożenia terminu wyborów, w najbliższą sobotę i niedzielę będzie formalnie obowiązywać cisza wyborcza.

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego dotyczącym ciszy wyborczej w dniu głosowania i w jego przeddzień zabronione jest "prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych".

W trakcie ciszy wyborczej nie można też publikować sondaży wyborczych. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi od 20 zł do 5 tys. zł kary, a w przypadku publikacji sondażu wyborczego grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.