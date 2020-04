Cieszyła się autem dwa dni. Później zapukała policja

25-letnia pani Patrycja kupiła samochód w czerwcu ubiegłego roku. Auto było prawie nowe. Zaraz po sprowadzeniu go do Polski opłaciła akcyzę i ubezpieczenie. Udała się do wydziału komunikacji, gdzie złożyła wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji.

- Zarejestrowałam auto w Starostwie w Lubaczowie. Normalnie mi wydali tablice. Auto zostało od razu ubezpieczone, żebym mogła się nim poruszać. Dwa dni później zapukała do mnie policja kryminalna - opowiada reporterowi "Interwencji" pani Patrycja.

"Zostawili mi go w garażu i do tej pory tam stoi"

Jak się okazało, pojazd figuruje w europejskiej bazie danych jako skradziony na terenie Włoch. Funkcjonariusze kazali kobiecie zwrócić tablice rejestracyjne i zabronili korzystać z auta.

- Dostałam dokumenty do podpisania od policjantów, że muszą zająć mój samochód, że nie mogę się nim poruszać. Zostawili mi go w garażu i do tej pory tam stoi - mówi pani Patrycja.

Po roku wciąż brak kluczowych informacji

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie. Śledczy wystąpili do strony włoskiej o udostępnienie kluczowych dla śledztwa informacji. Niestety - mimo że postępowanie trwa już prawie rok, nie otrzymali ich.

- W październiku 2019 roku prokurator wystąpił z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do Niemiec i Włoch. Zlecono przesłuchanie osób i zebranie dokumentacji dotyczącej rejestracji samochodu w Niemczech oraz kradzieży zgłoszonej na terenie Włoch. To zawsze trwa długo, a myślę, że z powodu epidemii koronawirusa czynności będą prowadzone przewlekle. Upominamy się o ich realizację - informuje Maria Potoczna z Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.

- Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji, kto jest tak naprawdę prawnym właścicielem tego auta - mówi reporterowi "Interwencji" Patrycja Cybulska.

Data zakończenia śledztwa jest więc bliżej nieokreślona. Niestety nie ma również żadnej gwarancji na to, iż nawet jeśli uda się je zakończyć, to rozstrzygnięcia będą pomyślne dla pani Patrycji.

