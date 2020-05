Kryzys tylko w tym roku. Prognozy dla Polski

Po raz pierwszy w tym stuleciu doświadczymy w Polsce recesji. Nie będzie ona jednak bardzo głęboka. Tegoroczny spadek PKB ma wahać się od 2 proc. w przewidywaniach agencji Moody’s do 4,3 proc. według wyliczeń KE. Skala kryzysu będzie u nas mniejsza niż na Zachodzie także dlatego, że w Polsce udział usług w tworzeniu PKB ciągle nie jest duży, a to one są najbardziej dotknięte lockdownem.