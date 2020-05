10 mld zł w niecały tydzień trafiło do polskich firm. Premier o Tarczy Finansowej

Aż 10 miliardów złotych w niecały tydzień od uruchomienia Tarczy Finansowej popłynęło w formie subwencji do 50 tysięcy firm, zatrudniających ponad 500 tysięcy pracowników - poinformował w czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, rząd ratuje miejsca pracy, "by jak najszybciej uruchomić polską gospodarkę na nowo".

Tarcza Finansowa to program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

