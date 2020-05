"Zjednoczona Prawica potrafi osiągnąć porozumienie" vs. "zakpili ze społeczeństwa"

PiS oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach - poinformowali we wspólnym oświadczeniu w środę wieczorem Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin.

ZOBACZ: Będzie nowy termin wyborów prezydenckich. Kaczyński i Gowin zawarli kompromis

Jak poinformowano Sąd Najwyższy prawdopodobnie stwierdzi nieważność wyborów 10 maja. Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Z kolei Porozumienie poprze w czwartek ustawę o wyborach korespondencyjnych, a jednocześnie "przedstawi propozycje jej nowelizacji".

Wicepremier, minister aktywów państwowych napisał na Twitterze, że Zjednoczona Prawica "udowodniła, że potrafi osiągnąć porozumienie w sprawach najważniejszych dla Polski". "Bez względu na skalę ataków opozycji. Pracujemy dalej!" - dodał.

"Zjednoczona Prawica pozostaje jednoscią" - napisał z kolei Kamil Bortniczuk z Porozumienia.

Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas dodał, że "wygrała odpowiedzialność za Polskę".

"W jedności siła. Polska potrzebuje sprawnego rządu. I sprawnie przeprowadzonych wyborów" - napisała z kolei wicepremier Jadwiga Emilewicz.

"Lewica nie usiadła do stołu z Gowinem"

- Jarosław Kaczyński do spółki z Jarosławem Gowinem i całą Zjednoczoną Prawicą po raz kolejny zakpili sobie z polskiego społeczeństwa i instytucji wyborów, klucząc zamiast skorzystać z konstytucyjnego rozwiązania - wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie. Debata z udziałem wszystkich kandydatów

Według niego treść wspólnego oświadczenia Kaczyńskiego i lidera Porozumienia "pokazuje, że gra Jarosława Gowina była od początku tylko i wyłącznie nacelowana na to, by się ze swoim patronem Jarosławem Kaczyńskim dogadać". - Nie chodziło o obronę demokracji, bo ostatecznie PiS ją depcze - zaznaczył.

- Zwycięzcą tego całego sporu jest jednak Lewica, bo ani razu nie usiadła do stołu z Jarosławem Gowinem - oświadczył Gawkowski. Dodał, że w tej chwili jest za wcześnie, "by mówić o dalszych scenariuszach w tej sytuacji".

"Wygrana Koalicji Obywatelskiej"

Zdaniem posłanek KO Izabeli Leszczyny i Katarzyny Lubnauer decyzja liderów PiS i Porozumienia to wygrana Koalicji Obywatelskiej.

To znaczy, że wygraliśmy✌️czyli warto być przyzwoitym #KO górą, bo: 1. Wybory w maju są niebezpieczne 2. Wybory musi zorganizować #PKW Presja ma sens💪💪💪 Wiwat Konstytucja! Wiwat praworządność! Jeszcze będzie normalnie✌️🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

"A skąd Gowin z Kaczyńskim znają już wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wyborów? Ano tak..." - zastanawiał się z kolei poseł KO Franciszek Sterczewski.

"Dwóch szeregowych posłów decyduje sobie o wyborach w 38 milionowym kraju. A gdzie jest I, albo II osoba w państwie, no albo już chociaż premier?" - pytała europosłanka PO Róża Thun.

A tak na marginesie: dwóch szeregowych posłów decyduje sobie o wyborach w 38 milionowym kraju. A gdzie jest I, albo II osoba w państwie, no albo już chociaż premier? Instytucje demokratyczne? Czyli kiedy? Kto? Jaką metodą? Jak się czujecie, Drodzy Wyborcy?

"Na Nowogrodzkiej zapadły decyzje. Umowa Kaczyńskiego z Gowinem. Pokazali raz jeszcze, że dla nich Konstytucja, ustawy, kodeksy - świstki papieru" - napisał poseł Lewicy, Andrzej Rozenek.

Na Nowogrodzkiej zapadły decyzje. Umowa Kaczyńskiego z Gowinem. Pokazali raz jeszcze, że dla nich Konstytucja, ustawy, kodeksy - świstki papieru. A demokracja jest tymczasowym stanem w drodze do dyktatury. BTW - jak się dziś czują Ci, którzy tak ufali Gowinowi? pic.twitter.com/nb4PqrOffT

Poseł PSL Marek Sawicki stwierdził z kolei, że "dokonano kolejnego zamachu stanu".

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz (KO) określiła, że cała sytuacja "to imitacja praworządności i demokracji".

Kilka dni temu rządzący grzmieli, że wybory muszą odbyć się do końca maja. Teraz, 4 dni przed wyznaczonym terminem, dwóch szeregowych posłów stwierdza, że 10 maja wyborów nie będzie. To nie jest prawdziwe, stabilne państwo. To imitacja praworządności i demokracji.