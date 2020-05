Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń"

Politycy PiS coraz wyraźniej mówią, że 10 maja wybory prezydenckie nie będą mogły się odbyć. M.in. o tym Dorota Gawryluk we wtorek w programie "Gość Wydarzeń" porozmawia z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:15.

- Spadają szanse, by wybory odbyły się 10 maja. Najbardziej prawdopodobnym terminem jest 23 maja, ale mogą się one odbyć również 17 maja - powiedział we wtorek w "Graffiti" wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

ZOBACZ: "Spadają szanse na wybory 10 maja". Karczewski podał najbardziej prawdopodobny termin

Jak mówił, rząd nie bierze pod uwagę przyspieszonych wyborów parlamentarnych. - Chcemy zakończyć maraton wyborczy w Polsce - dodał.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Działka miała być bezpiecznym miejscem na kwarantannę. Była przez trzy dni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News