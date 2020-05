Ekscentryczny miliarder apeluje o odmrożenie amerykańskiej gospodarki

Elon Musk w serii tweetów poparł zniesienie ograniczeń i odmrożenie amerykańskiej gospodarki. Zarząd fabryki Tesli w kalifornijskim Fremont w ostatnich tygodniach starał się uzyskać od władz stanowych zgodę na kontynuację działalności. Firma próbowała przekonać urzędników, że jej działalność jest niezbędna. Starania nie przyniosły efektu - produkcja w Kalifornii musi stać przynajmniej do 3 maja.

"Przywrócić ludziom wolność"

To sprowokowało Elona Muska do medialnej ofensywy. Przeprowadził ją za pomocą serwisu społecznościowego Twitter. "Przywrócić ludziom wolność!" - napisał dyrektor generalny Tesli, promując analizę "Wall Street Journal", z której wynika, że ​​obecnie trwający lockdown nie uratuje wielu istnień ludzkich.

"Brawo Texas!" - napisał Musk w innym tweecie, podkreślając stanowisko organizacji Texas Tribune, która uważa, że restauracje stanowe i inne firmy mogą ponownie zostać otwarte już w piątek.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

W kolejnym tweecie amerykański przedsiębiorca zgodził się z użytkownikiem portalu, który napisał, że USA powinny ostrożnie znieść ograniczenia - aczkolwiek z zachowaniem środków dystansowania społecznego.

Yes, reopen with care & appropriate protection, but don’t put everyone under de facto house arrest — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Mimo apelu Muska, władze sanitarne w rejonie zatoki San Francisco planują przedłużyć okres kwarantanny.

Roger Ver: odmrozić cały świat

Musk nie jest jedynym biznesmenem, który uważa podtrzymywanie kwarantanny za błąd. Przemawiając podczas Virtual Blockchain Week, prezes firmy Bitcoin.com Roger Ver (znany również jako "Bitcoin Jesus") wezwał rządy na całym świecie do natychmiastowego zakończenia wymuszonego lockdownu, który wynika z pandemii koronawirusa. Jego zdaniem narusza on wolność gospodarczą i osobistą.

- Jeśli jesteś zamknięty, to nie możesz iść do pracy, nie możesz żyć swoim życiem, nie możesz iść do sklepu, nie możesz zrobić rzeczy, które musisz zrobić. Jest to absolutnie ważne nie tylko dla wolności gospodarczej, ale ogólnie dla wolności osobistej - powiedział. - To naprawdę frustrujące, jak wielu ludzi milczy na ten temat - dodał.

Zdaniem Rogera Vera "ekonomiczne konsekwencje światowego zamknięcia gospodarki skończą się śmiercią znacznie większej liczby ludzi niż z powodu samego koronawirusa".

Ron Paul: samodestrukcyjna histeria

Sporo jest także polityków przeciwnych przedłużaniu lockdownu. Jeden z nich to republikanin Ron Paul, który 8 lat temu ubiegał się o nominację swojej partii w wyborach prezydenckich.

- Nakaz pozostania w domach i całkowitego zatrzymania gospodarki z powodu koronawirusa, ta samodestrukcyjna histeria, musi się wreszcie skończyć, a my musimy odzyskać wolność i swobody. (…) Amerykanie powinni zapamiętać tyranów, którzy ich pozamykali, następnym razem, gdy udadzą się do urn wyborczych - powiedział Paul w swoim cotygodniowym wideoraporcie.

- Giełda, nawet jeśli wzrośnie, nie może ukryć wyrządzonych szkód. Wirus, o którym wiadomo, że jest mniej zabójczy niż grypa sezonowa, nie może stać wymówką - dodał.

Tekst powstał przy współpracy z portalem comparic.pl

