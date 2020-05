Bundesliga może wrócić szybciej niż się spodziewano. Znamy termin

Agencja Reutera podała, że środki kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa zostaną złagodzone podczas telekonferencji z kanclerz Angelą Merkel. A ta zaplanowana została na najbliższą środę.

Mecze mają się odbywać w ściśle określonych warunkach bez kibiców na stadionach. Niemieccy piłkarze już wcześniej rozpoczęli treningi mimo zawieszonych rozgrywek.

W Niemczech spowolnienie zakażeń



To nie pierwszy krok zachodniego sąsiada, który "odmraża" kolejne sektory i luzuje restrykcje. W poniedziałek, muzea i fryzjerzy otworzyli swoje zakłady. Także niektóre fabryki wznowiły już prace.



Niemcy odniosły większy sukces niż inne duże kraje europejskie w spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa - szacuje się, że każde 100 nosicieli wirusa zaraża obecnie średnio tylko 74 inne osoby.