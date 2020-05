Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. [TRANSMISJA] od godz. 8:15

Kancelaria Prezydenta nie poinformowała, czego ma dotyczyć poniedziałkowe wystąpienie prezydenta.

W poniedziałek rano onet.pl informował, że "w obozie władzy poważnie rozważana jest dymisja prezydenta". Tę wiadomość portal miał potwierdzić w trzech niezależnych źródłach. Gdyby do tego doszło, PiS mogłoby na nowo rozpisać wybory prezydenckie w dowolnym terminie do połowy lipca.

ZOBACZ: Duda: póki jestem prezydentem, póty nie ma mowy o prywatyzacji służby zdrowia

Prezydent: Polska wychodzi obronną ręką z epidemii

W niedzielnym orędziu Duda mówił, że "w obecnym trudnym czasie potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza konstytucja – po to, aby państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii".

Prezydent stwierdził wówczas, że przez ostatnie dwa miesiące mieliśmy okazję przekonać się, jak ważne jest państwo. Ocenił, że "dzięki sprawnym planowym działaniom" Polska wychodzi "obronną ręką" z trudnej sytuacji epidemii. Jego zdaniem, epidemia zagraża zarówno zdrowiu i życiu ludzi, jak i gospodarce oraz życiu społecznemu.

Wcześniej w niedzielę prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego.

Jak miałoby wyglądać głosowanie korespondencyjne?

Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przewiduje, że minister aktywów państwowych - m.in. po zasięgnięciu opinii PKW - ma określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb ich doręczania przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Przygotowania do wyborów już się rozpoczęły - drukowane są m.in. karty wyborcze. Odpowiada za to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia o możliwym wycieku karty wyborczej (jej wzór pokazał na konferencji prasowej kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek). Poczta Polska oświadczyła w zeszły czwartek, że nie może odnieść się do sprawy, ponieważ nie wie, co dokładnie zaprezentował Żółtek. Zapewniła, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy współpracować "z właściwymi organami państwa". PWPW zapewniła natomiast w czwartek, że "karta wyborcza przygotowana i wytworzona na potrzeby tegorocznych wyborów prezydenckich będzie najlepiej zabezpieczoną kartą wyborczą w historii wyborów w Polsce".

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/msl/ polsatnews.pl, onet.pl