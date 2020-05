Na Węgrzech rozpoczęły się matury. Wprowadzono szczególne środki bezpieczeństwa

Ponad 70 tys. maturzystów otrzyma w szkole maseczkę, a nauczyciele także rękawiczki. W szkołach mają być także zapewnione substancje do odkażania rąk. Budynki zostały przed egzaminem gruntownie wyczyszczone, sprawdzono też czystość łazienek. Szkoły mają być sprzątane także podczas matur. Drzwi do budynków będą otwarte, by wchodzący nie musieli dotykać klamek.

Odstępy między uczniami W sali egzaminacyjnej może przebywać najwyżej dziesięcioro uczniów na raz, ale w wielu szkołach zorganizowano egzaminy tak, że będzie ich nawet mniej. Przy tym maturzyści muszą siedzieć w odległości co najmniej 1,5 m od siebie. Każdy ma 240 minut na wykonanie zadań. ZOBACZ: Maturzyści kończą rok szkolny - w smutnych okolicznościach Wiceminister zasobów ludzkich ds. edukacji publicznej Zoltan Maruzsa powiedział w poniedziałek w Radiu Kossuth, że egzamin rozpoczął się o godz. 9, czyli godzinę później niż zwykle, aby uczniowie nie stykali się w środkach komunikacji publicznej z osobami jadącymi do pracy. W tym roku matury odbywają się wyłącznie w formie pisemnej. Ustnie będzie można zdawać tylko z przedmiotów, w przypadku których nie ma egzaminów pisemnych na szczeblu średnim, np. biblioznawstwa, judaistyki czy sztuki ludowej. Krytyka ze strony opozycji Uczniowie, którzy dojdą do wniosku, że nie chcą zdawać matury w maju, będą mogli to zrobić jesienią, ale wtedy nie wezmą udziału w tegorocznej rekrutacji na studia. ZOBACZ: Włoskie matury w czerwcu, wyłącznie w formie ustnej Decyzja o przeprowadzeniu matur w maju wywołała krytykę ze strony opozycji i związków zawodowych pedagogów, podnoszących kwestię bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz ich rodzin. Maruzsa przekonywał jednak, że rozprzestrzenianie się koronawirusa jest obecnie w kraju pod kontrolą. Najwyższe dzienne wskaźniki zakażeń na koronawirusa zanotowano na Węgrzech 10 kwietnia (210), kiedy wykryto wirusa w największym domu opieki dla osób starszych w Budapeszcie, oraz 24 kwietnia (159). W poniedziałek dobowy przyrost wyniósł tylko 37 zakażeń. Łączna liczba zakażeń na Węgrzech wyniosła dotąd 3035, a zgonów 351.

WIDEO - "Widzę 30-latków, którzy są krytycznie chorzy". Polski lekarz o dramacie w Nowym Jorku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP