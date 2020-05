Powstał plan na wypadek śmierci Borisa Johnsona

Po tym jak u brytyjskiego premiera potwierdzono zakażenie koronawirusem, Johnson odbył 10-dniową izolację. Później jego stan się pogorszył i został zabrany do londyńskiego szpitala St Thomas, gdzie podawano mu tlen. Szef rządu spędził trzy noce na intensywnej terapii. W poniedziałek wrócił do pracy.

- Nie przeczę, że to był trudny czas. Mieli strategię radzenia sobie na wypadek scenariusza "śmierć Stalina" - przyznał Johnson w rozmowie z "The Sun".

Thank you for all the wonderful messages you sent me when I was unwell, and for all you are doing to keep yourselves and others safe. pic.twitter.com/BSyXjUctZ0