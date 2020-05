Idą burze z gradem. Niebezpiecznie w 10 województwach

W obszarach objętych ostrzeżeniami IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 25 mm; lokalnie opady mogą wynieść 30 i 40 mm; wiatr w porywach może osiągnąć od 70 do 80 km/h, na wybrzeżu nawet do 90km/h. Miejscami możliwy jest grad. Największe opady deszczu przewidywane są w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Według prognoz IMGW w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę będzie utrzymywało się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie w przeważającej części kraju od 6 do 11 st. C. W sobotę temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie od 13 do 18 st. C. W górach możliwe są opady śniegu.

Ulice na Śląsku jak rwące potoki

Wystarczyły minuty, by ulice śląskich miast zamieniły się w rwące potoki. W środę strażacy interweniowali tam ponad 100 razy. Zgłoszenia dotyczyły podtopień piwnic i budynków.

Gwałtowne opady na Śląsku i w Zagłębiu w środę doprowadziły do zalania i podtopień piwnic, niżej położonych części budynków, posesji i dróg. Najbardziej dały się we znaki w Dąbrowie Górniczej, a także w Sosnowcu i Mysłowicach.

Mocno padało również na wschodzie kraju. W Świdniku (woj. lubelskie) pojawił się grad.

Choć wiele osób może określić to złą pogodą, rolnicy cieszą się z każdej kropli deszczu. To on daje nadzieje na zażegnanie kryzysu związanego z suszą.

sgo/polsatnews.pl/PAP