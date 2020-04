Ulice na Śląsku jak rwące potoki. W majówkę również popada i zagrzmi

Wystarczyły minuty, by ulice śląskich miast zamieniły się w rwące potoki. W środę strażacy interweniowali tam ponad 100 razy. Zgłoszenia dotyczyły podtopień piwnic i budynków. Pogoda będzie kapryśna również w czasie majówki. - W niektórych regionach możemy spodziewać się burz i przelotnego nawalnego deszczu - mówi Jarosław Kret z redakcji pogody Telewizji Polsat.

Gwałtowne opady na Śląsku i w Zagłębiu w środę doprowadziły do zalania i podtopień piwnic, niżej położonych części budynków, posesji i dróg. Najbardziej dały się we znaki w Dąbrowie Górniczej, a także w Sosnowcu i Mysłowicach.



Mocno padało również na wschodzie kraju. W Świdniku (woj. lubelskie) pojawił się grad.

Choć wiele osób może określić to złą pogodą, rolnicy cieszą się z każdej kropli deszczu. To on daje nadzieje na zażegnanie kryzysu związanego z suszą.

Pogoda na majówkę



Początek majówki minie pod znakiem kapryśnej aury. W piątek będzie się chmurzyć, ale też przejaśniać i rozpogadzać. Prawie we wszystkich regionach popada, ale nie wszędzie równie obficie. Najdłużej i najmocniej padać będzie na południu, północy i zachodzie.



W sobotę spodziewamy się większych przejaśnień, ale wcale to nie oznacza, że nie będzie padać. Parasole przydadzą się zwłaszcza na północy, gdzie padać będzie najmocniej. Miejscami może też zagrzmieć, a wówczas popada jeszcze mocniej. Im dalej na południe, tym mniej opadów.

Zachodni wiatr osiągać będzie w porywach 40-50 km/h i potęgować odczucie zimna. Zapowiada się umiarkowana temperatura, od 13 stopni nad morzem do 17 stopni na południu i wschodzie kraju.



Ostatni dzień długiego weekendu największe ilości deszczu przyniesie w północnych województwach. Popada jednak wszędzie, ale słabiej. Między kolejnymi opadami niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Na termometrach ujrzymy od 12 stopni na Pomorzu i Śląsku do 18 stopni na Suwalszczyźnie. To będzie ten dzień, kiedy biegun ciepła i zimna zamienią się ze sobą miejscami. Porywisty wiatr dodatkowo będzie nasilać przeszywający chłód.

