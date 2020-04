Co wolno w majówkę? Polacy ruszają na długi weekend

Możemy się przemieszczać na terenie Polski w celach rekreacyjnych przy jednoczesnym zakazie zgromadzeń. Wyruszając na weekend majowy należy unikać popularnych i uczęszczanych miejsc, a gdy się w nich znajdziemy zakryć nos i usta. Policja ostrzega, by zachowywać się odpowiedzialnie, tymczasem drogi wyjazdowe ze stolicy są zakorkowane. Co wolno robić w czasie majowego weekendu, a co jest zabronione?