Zaradkiewicz tymczasowo zastąpi Gersdorf w Sądzie Najwyższym - zdecydował prezydent

Prezydent Andrzej Duda powierzył wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN Sędziemu SN Kamilowi Zaradkiewiczowi - poinformował Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Zaradkiewicz będzie pełnił obowiązki do czasu do powołania I Prezesa Sądu Najwyższego. Czwartek to ostatni dzień sześcioletniej kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf na tym stanowisku.