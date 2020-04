Prezydent, Sąd Najwyższy, Sejm. Jest postanowienie TK ws. sporu kompetencyjnego

- Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do dokonywania wykładni prawa w drodze uchwały, a powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją prezydenta - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem a Sądem Najwyższym oraz prezydentem a SN, zainicjowanej wnioskiem marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Przed godz. 13 TK zakończył rozprawę w tej sprawie.

Przez niemal godzinę Trybunał kontynuował rozprawę, która wcześniej odbywała się już 3 i 12 marca br. We wtorek stanowiska końcowe przedstawili uczestniczący w postępowaniu przedstawiciele marszałka Sejmu, prezydenta, prokuratora generalnego i Sejmu. Przedstawiciele Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich nie stawili się przed TK; przedstawili pisemne stanowiska w tej sprawie.

Trybunał badał czy Sąd Najwyższy jest uprawniony, do dokonywania zmian stanu prawnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz czy SN może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów konstytucji RP o wykonywaniu przez prezydenta prerogatywy uprawniających go do powołania sędziego.

Chodzi w uchwałę trzech izb SN z 23 stycznia br. podjętą bez udziału 37 nowo mianowanych sędziów.

ZOBACZ: TSUE zamraża Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Trybunał w pełnym składzie

Rozpatrywany przez TK wniosek marszałek Sejmu wiąże się z pytaniami prawnymi I prezes SN Małgorzaty Gersdorf i podjętą 23 stycznia br. uchwałą trzech izb SN - Cywilnej, Karnej i Pracy. Ogólnie, według uchwały, nienależyta obsada sądów jest wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba wyłoniona przez aktualną KRS, choć pociąga to za sobą różne skutki w zależności od szczebla sądu i dat orzeczeń.

Wniosek marszałek Witek został sformułowany dzień przed podjęciem uchwały przez SN. Marszałek zwróciła się we wniosku o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego przepisów konstytucji odnoszących się do podziału władz i powoływania sędziów. Przedmiotem sporu jest pytanie, czy SN może wydawać uchwały w związku z orzeczeniem sądu międzynarodowego, które wprowadzają zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy też dokonywanie zmian w tym zakresie pozostaje w wyłącznej kompetencji ustawodawcy. Marszałek zapytała też TK, czy prerogatywa powoływania sędziów może być kontrolowana przez SN lub inny sąd, czy też jest to osobiste uprawnienie prezydenta, które nie podlega kontroli władzy sądowniczej.

Trybunał rozpatruje tę sprawę w pełnym składzie, któremu przewodniczy prezes TK Julia Przyłębska, zaś sprawozdawcą - sędzia Krystyna Pawłowicz.

WIDEO - Prezydent Duda w Polsat News: pomysł Budki nie mieści się w ramach konstytucji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl, PAP