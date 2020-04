99-latek zebrał miliony na walkę z koronawirusem. Poczta upamiętni 100. urodziny weterana

ZOBACZ: Jedna pielęgniarka na niemal 50 pacjentów. "Ma choroby przewlekłe, zasłabła po 5 dniach"

Moore początkowo miał nadzieję, że uda mu się zebrać tysiąc funtów, ale jego akcja nieoczekiwane zyskała niesamowitą popularność. Dwa dni po ukończeniu setnego okrążenia zebrana kwota przekroczyła 23,5 miliona funtów. Moore postanowił więc rozpocząć... następne 100 "kółek". Kwota zbiórki w ostatnich dniach przekroczyła 29 mln funtów.

Okolicznościowy stempel dla weterana

Niezwykły wyczyn weterana postanowiło uwiecznić państwowe przedsiębiorstwo pocztowe Royal Mail. Wszystkie tradycyjne listy zostaną opatrzone dodatkowym stemplem z napisem: "Wszystkiego najlepszego z okazji 100. urodzin dla kapitana Thomasa Moore'a, bohatera zbiórki na NHS".

Today we launch a very special postmark to celebrate Captain Thomas Moore's 100th Birthday!



The postmark will pay tribute to the work of the inspiring NHS fundraiser who has captured the hearts and minds of the nation in the midst of the ongoing crisis.#CaptainTomMoore 👏 pic.twitter.com/EGC9f8nfTw