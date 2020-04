99-letni weteran zebrał 12 mln funtów na walkę z koronawirusem

Brytyjski weteran stał się sensacją internetu w Wielkiej Brytanii po tym, jak w mediach społecznościowych obwieścił, że przed swoimi setnymi urodzinami, przypadającymi 30 kwietnia, zamierza sto razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu. Ostatnie okrążenie ukończył w czwartek.

He's done it! 👏 #CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast ! 🙌 He's raised over £12 million for the #NHS Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ

- Do wszystkich, którzy przeżywają teraz trudne chwile: słońce znowu się pojawi, a chmury się rozpierzchną. Pamiętajcie, że wyjdziemy z tego, będzie dobrze, (choć) to może potrwać - powiedział Moore po ukończeniu wyznaczonego sobie zadania.

ZOBACZ: 106-latka pokonała Covid-19. "Jest naszą najstarszą pacjentką"

Pierwotnie celem "kapitana Toma", jak nazywany jest w mediach, było zebranie tysiąca funtów, ale jego akcja zyskała popularność w całym kraju. W środę, gdy suma darowizn przekroczyła kwotę 10 milionów funtów, pogratulował mu minister zdrowia Matt Hancock.

- Kapitanie Tomie, jesteś inspiracją dla nas wszystkich, dziękujemy ci - powiedział Hancock.

Thank you to everyone staying at home. I want to pay tribute to @CaptainTomMoore for his part in our national effort tackling #coronavirus - such an inspiration to us all pic.twitter.com/z8q3Kqi8VU