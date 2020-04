Jak będą wyglądały wakacje w Polsce? Ważna deklaracja rzecznika rządu​

- Mamy sytuację, w której liczba zachorowań nadal rośnie, ale rośnie w taki sposób, który pozwala na to, by służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore. To warunek dalszego znoszenia kolejnych restrykcji - mówił w Programie 1 Polskiego Radia rzecznik rządu.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Müller powiedział, że "Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeanalizował już dane, m.in. dotyczące liczby zakażeń koronawirusem z tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu zdejmowania ograniczeń".

Otwarcie hoteli i instytucji kultury II etap poluzowania obostrzeń i regulacji wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa zakłada m.in. otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych (z ograniczeniami), sklepów budowlanych w weekendy a także otwarcie niektórych instytucji kultury, w tym muzeów, bibliotek i galerii sztuki. - Oczywiście ich otwarcie będzie możliwe na określonych warunkach - zaznaczył Müller. Jak dodał szczegóły poda szef rządu podczas konferencji prasowej. Cztery etapy znoszenia ograniczeń związanych z #koronawirus ⤵️⤵️⤵️



❗️ Decyzja o przejściu do kolejnego etapu zostanie podjęta po spełnieniu niezbędnych warunków:

➡️ analiza przyrostu zachorowań,

➡️ wydajność służby zdrowia,

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w środę może zapaść decyzja o przyspieszeniu wejścia w życie części elementów z trzeciego etapu. Chodzi m.in. o wcześniejsze otwarcie galerii handlowych, ale pod warunkiem spełnienia podwyższonych rygorów sanitarnych, w tym maksymalnej liczby klientów. 20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego. Gastronomia w trzecim etapie Zgodnie z przedstawionym przez rząd harmonogramem trzeci etap dotyczyć ma gastronomii - część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Mają wówczas zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych. ZOBACZ: "Odmrażanie" sportu. Premier przedstawił szczegóły W trzecim etapie możliwa będzie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach. Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.

luq/ PAP, Sygnały Dnia