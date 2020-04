Dyskryminacja obcokrajowców w Chinach. Ludzie boją się "wirusa cudzoziemców"

Kanton praktycznie wrócił do normalnego życia po szczytowym etapie epidemii koronawirusa, ale szereg wykrytych niedawno nowych infekcji wzbudza strach przed drugą falą choroby. Ponownie opustoszały ulice w dzielnicach, w których zdiagnozowano wirusa.

Pod wpływem doniesień lokalnych mediów o "przypadkach przywleczonych z zagranicy" mieszkańcy miasta szczególnie unikają miejsc, w których często pojawiają się cudzoziemcy, choć większość przywleczonych przypadków dotyczy powracających do kraju obywateli ChRL.

"Łatwiej powiedzieć, że to przyszło z zewnątrz"

- Wszyscy boją się wychodzić, a Chińczycy teraz myślą, że to jest "wirus cudzoziemców", więc unikają miejsc należących do obcokrajowców - ocenił właściciel jednego z pubów mieszczących się niedaleko lokalu, w którym wykryto ostatnio nowe przypadki zakażeń, zastrzegając sobie anonimowość.

ZOBACZ: Ukrywali przypadki zakażeń, mają ponieść karę. Epidemia na północy Chin wymyka się spod kontroli

- Ludzie prawie nie przychodzą w tę okolicę. Biznes jest prawie martwy - powiedział z kolei właściciel francuskiej piekarni Christophe Merigoux. W piekarni wstrzymano możliwość jedzenia w lokalu, z jednej strony w obawie o bezpieczeństwo personelu, a z drugiej - z powodu gróźb okolicznych mieszkańców, niezadowolonych z obecności zagranicznej klienteli.

- Zwykli ludzie prosili nas, żebyśmy odmawiali wstępu obcokrajowcom, grozili nam - powiedział Merigoux. Ocenił, że informacje o stosunkowo nielicznych przypadkach zakażeń u cudzoziemców są celowo nagłaśniane przez chińskie media. - Wiadomo, że łatwiej powiedzieć, że to przyszło z zewnątrz - dodał.

Rzecznik MSZ zrzuca winę na amerykańskich żołnierzy

Komunistyczny rząd w Pekinie twierdzi, że chociaż pandemia koronawirusa wybuchła w chińskim mieście Wuhan, sam wirus niekoniecznie pochodzi z Chin. Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian sugerował na Twitterze, że patogen przywieźli do Wuhanu amerykańscy żołnierze.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3