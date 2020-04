Ukrywali przypadki zakażeń, mają ponieść karę. Epidemia na północy Chin wymyka się spod kontroli

Komisja Kontroli Dyscypliny i Komisja Nadzoru Heilongjiang wspólnie ogłosiły w piątek, że ​​18 urzędników z Harbina, stolicy prowincji Heilongjiang, zostanie ukaranych.

Tego samego dnia inny region na północy Chin, prowincja Liaoning, zgłosił jedną nową infekcję w prowincji. Władze poinformowały, że chora na COVID-19 osoba została zainfekowana podczas leczenia w szpitalu w Harbinie. Był to zarazem pierwszy zgłoszony przypadek w tej prowincji od 2 marca. Tamtejsze władze lokalne nie zgłaszały żadnych nowych przypadków od ponad miesiąca.

Epidemia w północnych Chinach wymknęła się spod kontroli

Wcześniejsze raporty "The Epoch Times", w tym wywiady z lokalnymi mieszkańcami i dokumenty rządowe, wykazały, że władze regionalne w Chinach rutynowo zaniżają dane dotyczące przypadków zakażeń koronawirusem.



Nowe oficjalne dane i działania rządu sugerują - zdaniem "The Epoch Times" - że epidemia w północnych Chinach wymknęła się spod kontroli.



Komisja Kontroli Dyscypliny i Komisja Nadzoru prowincji Heilongjiang są wewnętrznymi agencjami Partii Komunistycznej zajmującymi się badaniem korupcji i nadużyć. Natomiast urzędnicy miejscy z Harbina, którymi mają się zająć obie komisje, odpowiadali za służbę zdrowia i nadzorowali trzy miejskie szpitale.

Informując o wszczęciu postępowania przeciwko urzędnikom stwierdzono, że "nie wypełniali oni obowiązków" związanych z kontrolowaniem wybuchu epidemii. Nie podano jednak szczegółów dotyczących wykroczeń, jakie mieliby popełnić.

9 kwietnia w Harbinie pojawiły się nowe przypadki koronawirusa

Komisje wyjaśniły, że od 9 kwietnia w Harbinie pojawiły się nowe przypadki koronawirusa, a chorzy mieli zakazić się podczas przyjęć rodzinnych lub podczas pobytu w szpitalach.

Anonimowy informator mający wiedzę na temat działalności jednego ze szpitali w Harbinie, przekazał chińskojęzycznemu "The Epoch Times", że jeden z dyrektorów szpitala podczas wewnętrznego spotkania 14 kwietnia przyznał, iż lecznice od 6 kwietnia ponownie przyjmują pacjentów z koronawirusem.

- Wybuchło kilka ognisk, pojawiły się w kilku w dzielnicach - przekazał informator. Dodał, że ponad 16 tys. osób miało kontakt ze zdiagnozowanymi pacjentami, a ponad 500 z nich zostało poddanych kwarantannie.





Władze ponownie zamykają całe dzielnice miast

Ponad 10-milionowy Harbin, podobnie jak całe Chiny, wprowadził surowe restrykcje i zamknął miasto pod koniec stycznia, obostrzenia zaczęto łagodzić w połowie marca. Od 13 i 15 kwietnia ponownie zamknięto osiedla mieszkaniowe i centra handlowe w dzielnicach, w których pojawiły się nowe ogniska SARS-CoV-2, zamknięta miała również zostać w całości jedna dzielnica - Nangang.

W niedzielę komisja ds. zdrowia prowincji Heilongjiang ogłosiła, że ​​epidemia rozszerzyła się z Harbina i Mudanjiangu na trzecie miasto - położone na północny-zachód od Harbina i liczące ponad 5 mln mieszkańców Suihua.

Obawy o możliwość wystąpienia drugiej fali zachorowań pojawiły się również na południu Chin. W Kantonie poprzedniej doby wykryto cztery nowe infekcje lokalne. Władze zapowiedziały ponowne zamknięcie niektórych muzeów.

Rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng uspokajał na piątkowej konferencji prasowej, że większość z nich związana jest ze skupiskami wykrytymi już wcześniej. Pokreślił jednak konieczność zachowania ostrożności, by zapobiec nawrotowi epidemii.

Jaka jest w Chinach rzeczywista liczba zakażonych?

Chiński rząd pod międzynarodowym naciskiem w końcu ugiął się i przed kilkoma dniami oficjalnie ogłosił "rzeczywistą" liczbę ofiar choroby CoVID-19 w Wuhan. Władze przeprowadziły zakrojone na szeroką skalę badania, które ujawniły prawdziwą skalę epidemii. Mowa tylko o Wuhan, czyli o mieście, w którym najprawdopodobniej wszystko się zaczęło.

Okazuje się, że ofiar SARS-CoV-2 było tam dwa razy więcej, niż wcześniej podawano. Do tej pory informowano o 2579 ofiarach, teraz jest to 3869 osób, a w całym kraju 4636. Władze tłumaczą się, że korekta była spowodowana opóźnieniem w pobieraniu i analizie danych z ośrodków medycznych, a także do tego doszło dokładne policzenie ofiar, które nigdy nie trafiły do szpitali i zmarły w swoich domach.

