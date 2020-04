Biedroń chce opodatkować m.in. Google i Facebooka

- Trzeba opodatkować wielkie korporacje internetowe typu Google, Facebook, które swoje zyski z Polski transferują na Kajmany czy inne wyspy, gdzie płacą zerowe podatki. One powinny sprawiedliwie płacić podatki jak zwykły Kowalski. Trzeba też odpowiednio opodatkować Kościół - mówił w "Graffiti" kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Piotr Witwicki pytał Biedronia, skąd w obliczu kryzysu wziąć pieniądze m.in. na ratowanie gospodarki.



- Głupotą są te zapowiadane inwestycje typu budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Trzeba z tego zrezygnować. Dziś nawet Niemcy nie są w stanie poradzić sobie z budową lotniska pod Berlinem, które budują od 15 lat. Wyobraża pan sobie, że Kaczyński nam zbuduje lotnisko? Przecież ten facet niczego w życiu nie zbudował. On nie jest w stanie zbudować domku z kart, bo go zaraz rozwali - mówił Biedroń.

- Po drugie, jako Lewica mówimy jasno: państwo w podatkach jest silne wobec słabych, ale słabe wobec silnych. Trzeba opodatkować wielkie korporacje internetowe - dodał europoseł.



- Francja już to robi, prezydent Macron całkiem skutecznie sobie w tej sprawie radzi, próbują to też robić inne kraje - mówił Biedroń.

"USA tupną nogą i rząd jest na kolanach"



- UE może pomóc. Ursula von der Leyen zapowiadała już kroki w tej sprawie, więc będziemy mieć dobrego sojusznika, tylko nie można się ich bać. Ja wiem, że premier Morawiecki, kiedy tylko USA tupną nogą, to jest na kolanach - tłumaczył.



Na uwagę prowadzącego, że polski rząd zapowiadał podatek cyfrowy, Biedroń odpowiedział: "ale nigdy nie wprowadził". - Tak jak wiele rzeczy. Jak zapowiadano uregulowanie rynku związanego z nielegalnymi przewoźnikami, że się będzie chroniło taksówkarzy. Wystarczy jeden ruch ze strony ambasady USA, żeby rząd Morawieckiego się przestraszył - stwierdził.

Jak dodał, "trzeba dziś opodatkować tych, którzy są najbardziej tłustymi kotami". - Jeśli Google ma zyski roczne porównywalne do państwa średniej wielkości, a płaci symboliczne podatki, to jest to niesprawiedliwe. Kowalski uczciwie płaci podatki, a ksiądz i Google tego nie robią - mówił Biedroń.

prz/luq/ Polsat News