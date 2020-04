100 tys. testów dziennie, maseczki do każdego domu. Plan antykryzysowy Biedronia

Biedroń w prezentowanym we wtorek planie, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany koronawirusem, podkreślił, że ciężar położony jest na ratowaniu ludzi

Pierwszy z filarów dotyczy zdrowia. - Jego podstawą będzie wykonywanie testów. Testy, testy i jeszcze raz testy - podkreślił. Jak dodał, program jest rozłożony na kolejne miesiące. - W maju musimy doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdego dnia wykonywanych będzie co najmniej 50 tys. testów. Da się to zrobić - przekonywał europoseł. Według niego w czerwcu testów powinno być przeprowadzane 75 tys. testów dziennie, a w lipcu 100 tys.

- Drugą ważną rzeczą jest kwestia dofinansowania służby zdrowia. 2 mld zł muszą być pilnie przeznaczone na wsparcie dla pracowników służby zdrowia: dla pielęgniarek, dla lekarzy, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj walczą o nasze zdrowie - podkreślił.

(1/5) Plan #ZdrowaPolska to:

☑️pomoc dla dotkniętych przez kryzys,

☑️rozwiązania, usprawniające rynek pracy, opieką zdrowotną czy systemem wsparcia dla potrzebujących,

☑️konkretne działania dla Polski rozpisane na miesiące i lata.#PlanBiedronia #Koronawirus #Biedron2020 pic.twitter.com/GIqd8r76z7 — Robert Biedroń (@RobertBiedron) April 21, 2020

75 proc. pensji płaci państwo

Drugi filar w planie Biedronia dotyczy pracy i gospodarki. Polityk proponuje, aby dla pracowników firm w kryzysie 75 proc. pensji płaciło państwo, a pozostałe 25 proc. pracodawca, a dla tych, którzy pracę już stracili państwo wypłacałoby świadczenie kryzysowe. Polityk dodał, że ten filar zawiera również zwolnienia z danin podatkowych i społecznych dla przedsiębiorców, czyli zwolnienie z ZUS-u i dofinansowania kosztów stałych.

Trzeci filar "zdrowa codzienność" to powolne i systemowe otwieranie kolejnych branż gospodarczych. Biedroń proponuje, aby w maju otwarto salony usługowe m.in. fryzjerskie i kosmetyczne, w czerwcu powinny zostać otwarte restauracje i galerie handlowe, a w lipcu powinny zostać otwarte hotele i pensjonaty.

Pomoc ofiarom przemocy domowej

Czwarty filar, który dotyczy funkcjonowania państwa, zakłada, że w czerwcu powinien zostać zakończony rok szkolny i akademicki na podstawie egzaminów, jeżeli to będzie konieczne - online, a w sierpniu musi dojść do egzaminów maturalnych według wszystkich standardów sanitarnych online lub w szkołach. W sierpniu ponadto chciałby, aby także przeprowadzono rekrutację do szkół ponadpodstawowych i na wyższe uczelnie.

W tym rozwiązaniu Biedroń proponuje, aby od 1 maja zostały zaktualizowane zasady dotyczące kwarantanny, wyłączenie z obowiązku bezwzględnej kwarantanny osób doświadczających przemocy domowej, uruchomienie przez policję programu "Nie jesteś sama, nie jesteś sam!", który chroniłby osoby zagrożone przemocą domową.

Ostatni, piąty filar dotyczy społeczeństwa. - W maju do każdego domu muszą dotrzeć maseczki ochronne. To jest program, który rząd powinien w trybie natychmiastowym wdrożyć - zapowiedział Biedroń. Jak dodał chciałby, aby w lipcu uruchomiono program "Bezpieczne dziecko" zakładający opiekę nad dziećmi pracowników personelu medycznego.