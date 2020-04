Biedroń: trzeba Kaczyńskiemu prosto w oczy powiedzieć, że jest draniem

- To porażka polityczna i wyborcza. Pozostaje im jakieś swoje wewnętrzne zwycięstwo moralne na uchodźstwie - mówił w "Graffiti" Robert Biedroń, komentując decyzję PO o bojkocie wyborów prezydenckich. - W tej bitwie trzeba patrzeć Jarosławowi Kaczyńskiemu w oczy i powiedzieć, że jest draniem. Nie można się go bać. Ktoś, kto nie ma siły walczyć, będzie szukał rozgrzeszenia w tym wszystkim - dodał.

We wtorek były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk w oświadczeniu poinformował, że nie weźmie udziału w "procedurze głosowania, którą szykuje minister Sasin i PiS".

Pytany przez Piotra Witwickiego o tę decyzję Biedroń, odpowiedział: "to postawa rezygnacji, poddania się, porzucenia wszystkiego, z czym wychodziliśmy na ulice". - PO przez ostatnie lata jak mantrę powtarzała, że trzeba bronić konstytucji i na ostatniej prostej się poddali. Nie rozumiem tej postawy - dodał.

Według kandydata Lewicy na prezydenta, "to porażka polityczna". - PO ma długą historię bojkotów i nie były one za bardzo racjonalne - mówił.

- Apeluję o to, żebyśmy się zmobilizowali i poszli do wyborów. W tych wyborach nie będziemy tylko decydowali, czy pokonamy Kaczyńskiego, co jest naszym głównym celem. Kaczyński używa Dudy jak Putin Miedwiediewa. Wiadomo, że chodzi o utrzymanie władzy. Duda jest tylko narzędziem w tym wszystkim - stwierdził Biedroń.

"Jestem jedynym postępowym kandydatem"

- To nie są wybory na biskupa czy prezentera. Zmiana musi być realna. Musimy wybrać prezydenta, który będzie odpowiadał wyzwaniom XXI wieku. Jestem jedynym postępowym kandydatem w tym wszystkim, jeśli chodzi o rozdział państwa od Kościoła, liberalizację prawa do przerywania ciąży, podejścia do mieszkalnictwa i środowiska. Trzeba swoim życiem zaświadczać, że się o to walczyło i będzie walczyło - mówił.

Zaznaczył, że "Lewica mówi o tym, o czym nie mówi PO, oni się zajmują kłóceniem". - Zaprezentowałem swój program. Nie słyszałem o kompleksowym programie PO dotyczącym wychodzenia z pandemii - dodał.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl