"W ciągu kilkunastu miesięcy 70 proc. Polaków będzie nosicielami". Gowin o koronawirusie

- Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilkunastu miesięcy 70 proc. Polaków będzie już nosicielami. Nie będą oni narażeni na zakażenia ani sami nie będą zakażać - powiedział we wtorek lider Porozumienia Jarosław Gowin, który zaprezentował plan "Bezpieczny Obywatel". Jego twórcy - jak zapowiedział - spotkają się w najbliższych dniach z prezydentem Andrzejem Dudą.

Porozumienie zaprezentowało we wtorek strategię "Bezpieczny obywatel" i zapowiedziało przedstawienie planu odmrażania polskiej gospodarki, czyli tzw. "planu Sośnierza".



Jarosław Gowin przekonywał, że to nie jest działanie konkurencyjne wobec rządu ani krytyka rządu. - To jest wspieranie rządu. Jesteśmy częścią obozu Zjednoczonej Prawicy i wierzymy, że kompetencje polityczne, eksperckie, polityków, posłów, także naukowców współpracujących z Porozumieniem mogą być jak najlepiej wykorzystane przez rząd. Taka jest intencja przedstawienia przez nas strategii "Bezpieczny obywatel" - mówił Gowin.

Co zawiera "Bezpieczny obywatel"?

Lider Porozumienia zaproponował w ramach tej strategii powołanie pełnomocnika rządu ds. walki z COVID-19 w randze wicepremiera.



Wśród innych propozycji w strategii "Bezpieczny obywatel" znalazło się: produkowanie testów, zwiększenie liczby punktów diagnostycznych, stworzenie mapy nabytej odporności, pozyskanie szczepionki na COVID-19, przygotowanie się do produkcji szczepionki, stworzenie systemu szybkich powszechnych szczepień.

Porozumienie zaproponowało także szczególną ochronę seniorów, poddawanie testom serologicznym wszystkich najbardziej zaangażowanych w walkę z koronawirusem i wyłonienie grupy osób odpornych.

Gowin podkreślał też, że aby doszło do odmrożenia gospodarki, należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. - Kluczowym elementem "planu Sośnierza", a zatem i strategii "Bezpieczny obywatel" jest szerokie testowanie i mam na myśli nie tylko testy serologiczne, ale i genetyczne, które pozwalają określać, kto jest zdrowy, a kto zakażony - mówił.



W najbliższych dniach spotkanie z prezydentem



Ocenił, że "nie ma ceny, której nie warto byłoby zapłacić" za zdobycie szczepionki przeciw koronawirusowi. Lider Porozumienia poinformował, że zarówno "plan Sośnierza", jak i strategia "Bezpieczny obywatel" znalazły się wśród tematów poniedziałkowych rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą. Zapowiedział, że "w najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie prezydenta z twórcami strategii "Bezpieczny obywatel" i z ekspertami Porozumienia.



- Potrzebne jest szybkie i systematyczne rozbudowywanie mapy odporności. Wszystko wskazuje, że w ciągu kilkunastu miesięcy 70 proc. Polaków będzie już nosicielami. Nie będą oni narażeni na zakażenia ani sami nie będą zakażać. Ta mapa zapewni nam poczucie bezpieczeństwa - podkreślił Jarosław Gowin.

ms/msl/hlk/ PAP, polsatnews.pl