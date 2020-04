"Mówię: panie Stanisławie, pan jest najstarszym ozdrowieńcem! Wtedy dostał sił"

100-letni pan Stanisław do swojej listy wygranych bitew teraz dołączył tę z koronawirusem. W czasie drugiej wojny światowej walczył jako partyzant, później - z ogniem - jako strażak. Najstarszy ozdrowieniec w Polsce właśnie opuścił szpital, dołączając do niewielkiej grupy stulatków wyleczonych na całym świecie z Covid-19.

100-latek nabiera obecnie sił w Domu Seniora w Ruścu. Wygrał jedną z najważniejszych walk w jego życiu - walkę z koronawirusem. Do szpitala trafił dwa tygodnie temu z gorączką i dusznościami, na podstawie pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

ZOBACZ: 106-latka pokonała Covid-19. "Jest naszą najstarszą pacjentką"

- Pacjent został przyjęty na oddział na taką ogólną terapię wspomagającą - wyjaśniał w rozmowie z Polsat News dr Zbigniew Król z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie pan Stanisław dochodził do zdrowia otoczony najlepszą - jak twierdzą jego opiekunowie - opieką.



"Bardzo mu się w szpitalu podobało"



Gdy kolejne wyniki testu na koronawirusa okazały się ujemne, mężczyzna wcale nie chciał opuszczać placówki medycznej. Na pożegnanie dostał od medyków pamiątkowy dyplom.

Wideo: Personel medyczny o panu Stanisławie, zobacz materiał "Wydarzeń"



- Mówił, że bardzo mu się tu podobało, że kocha nas wszystkich, wszystkich pracowników i cały personel medyczny szpitala - wyjawiła Polsat News kpr. Anna Jaźwińska, która na co dzień jest ratowniczką medyczną w Żandarmerii Wojskowej, ale na czas epidemii została oddelegowana do pracy w szpitalu. W poniedziałek transportowała pana Stanisława do Domu Seniora w Ruścu.

Najstarszy ozdrowieniec w Polsce

- Mówię: panie Stanisławie, jest pan najstarszą osobą w Polsce, która przechorowała koronawirusa, jest pan najstarszym ozdrowieńcem. Wtedy dostał sił, uśmiech pojawił się na twarzy - wspominała ratowniczka.

ZOBACZ: Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Ministerstwo uruchamia teleporady w nocy i święta



Ozdrowienie pana Stanisława cieszy szczególnie ze względu na jego wiek. W przeszłości był partyzantem, później strażakiem. Przeżył drugą wojnę światową, teraz - pokonał koronawirusa. To najstarszy pacjent w Polsce, który pokonał Covid-19.



W Polsce z każdym dniem przybywa ozdrowieńców. W naszym kraju jest ich teraz ponad dwa i pół tysiąca.

Z kolei jeżeli spojrzeć na skalę światową, to koronawirusa pokonało prawie 900 tysięcy osób. Najstarsza z nich ma 106 lat - to pacjentka z Wielkiej Brytanii.

WIDEO - Nigdy nie odzyskają straconych pieniędzy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/hlk/ Polsat News