"Cios poniżej pasa". Bielan w "Graffiti" o tym, że namawiał prezesa PiS do wyborów w maju [OGLĄDAJ]

Wciąż nie jest pewne, czy wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. - Często w rywalizacji politycznej stosuje się ciosy nieczyste, ciosy poniżej pasa - powiedział Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, komentując w programie "Graffiti" informację, że rzekomo miał namawiać Jarosława Kaczyńskiego do terminu majowego. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl od godz. 7:45.

Jako wrzutkę dziennikarską, określił Adam Bielan informację podaną przez portal Interia, że to on miał namawiać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju.

Zauważył, że w rywalizacji politycznej "często stosuje się ciosy nieczyste, ciosy poniżej pasa".

- Taki cios zastosował ktoś, kto jest zwolennikiem rozbicia Zjednoczonej Prawicy i chciałby wyciągnąć Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy

Każdy wie, że ja, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, zrobię wszystko, żeby porozumienie zostało na prawicy - przekonywał europoseł i rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.

W zorganizowaniu wyborów w maju przeszkodzić mogą m.in. problemy z ich technicznym przeprowadzeniem.

Poczta Polska skierowała do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców. Część burmistrzów i prezydentów odmówiła jednak przekazania spisów. - To pokazuje, że jest duża grupa ludzi, która dąży do anarchii w Polsce - ocenił decyzje samorządowców Sasin.

ZOBACZ: W czasie pandemii Polacy obawiają się wycieku danych z urzędów i firm

W poniedziałek okazało się, że Poczta Polska otrzymała 22 kwietnia za zgodą ministra cyfryzacji dane z rejestru PESEL potrzebne do przygotowania wyborów prezydenta, co potwierdził resort cyfryzacji.



Państwowy operator może jednak nadal potrzebować rejestrów wyborców. Zawierają one m.in. dane tych osób, które chcą głosować nie tam, gdzie są na stałe zameldowane, lecz tam, gdzie np. studiują.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - GIS: jest lek na koronawirusa, to nieskomplikowana mikstura Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl