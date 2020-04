Wybory jednak w maju? Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od g. 19:15

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin domaga się od samorządowców wydania danych obywateli Poczcie Polskiej. Lewica twierdzi, że to bezprawie i zapowiedziała zawiadomienie prokuratury. O wyborach korespondencyjnych z Jackiem Sasinem w programie "Gość Wydarzeń" rozmawiać będzie Bogdan Rymanowski. Transmisja w Polsat News i polsatnews.pl od godz. 19:15.

Poczta Polska w czwartek poinformowała, że skierowany do samorządów wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców wynika z roli, jaką operator ten ma pełnić w obsłudze głosowania w ramach wyborów prezydenckich. Polegać będzie ona na dostarczeniu do wyborców pakietów wyborczych, a następnie przekazania kart wyborczych do obwodowych komisji wyborczych.

Znaczna część burmistrzów i prezydentów odmówiła przekazania spisów Poczcie Polskiej.

Opozycja krytykuje działania Jacka Sasina, który zlecił również druk kart wyborczych, choć jeszcze nie ma odpowiedniej ustawy dotyczącej wyborów korespondencyjnych.

Ustawa pozwalająca na głosowanie korespondencyjne jest w Senacie

Ostatnia nowelizacja Kodeksu wyborczego autorstwa posłów PiS, przyjęta przez Sejm jako element rządowej "tarczy antykryzysowej", zakłada rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego o osoby mające ponad 60 lat i te, które znajdują się w kwarantannie. Później Sejm uchwalił specustawę autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawa ta obecnie jest w Senacie.

- W związku tym decyzja premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca zobowiązania Poczty Polskiej do podjęcia działań zmierzających do przygotowania tych wyborów "nie ma mocy prawnej" - mówił Cezary Tomczyk (PO). - To jest bezprawie i chaos i nikt na podstawie tej decyzji nie powinien organizować żadnych wyborów - podkreślił poseł PO.

grz/ polsatnews.pl