Koniak "do dezynfekcji gardła". Pomysł gubernatora Nairobi

Gubernator Mike Mbuvi Sonko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia butelek koniaku włożonych do paczek razem z mąką i innymi podstawowymi produktami. Serwis CNN poinformował, że Sonko uzasadnił dołączenie koniaku do paczki tym, że alkohol służy do dezynfekcji gardła.

ZOBACZ: Epidemia koronawirusa. Afrykę może czekać "katastrofa na bezprecedensową skalę"

- Dajemy kilka małych butelek Hennessy w paczkach z jedzeniem, które rozdajemy ludziom - powiedział Sonko w opublikowanym nagraniu wideo, którego treść cytuje agencja Reutera. Gubernator dodał, że z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia i "różne organizacje zdrowotne" wynika, że "alkohol odgrywa bardzo ważną rolę w zabijaniu koronawirusa i innych rodzajów wirusów”.

“We will have some small bottles of Hennessy in the food packs that we will be giving to our people…” - Nairobi Governor Mike Sonko



Note: WHO warns that drinking alcohol does not protect you against COVID-19 and can be dangerous pic.twitter.com/vuSuVAb8dy