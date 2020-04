Niemcy zaostrzają przepisy. Kierowcy z Polski muszą uważać

Nowy kodeks ruchu drogowego zacznie obowiązywać w Niemczech od 28 kwietnia. Według nowych przepisów kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o 21 km/h w terenie zabudowanym otrzymają 80 euro mandatu i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów (według wcześniejszych przepisów było to 31 km/h).

Prawo jazdy na miesiąc można stracić też w przypadku, gdy poza terenem zabudowanym przekroczy się dozwoloną prędkość o 26 km/h (wcześniej było to 41 km/h). Za to wykroczenie grozi mandat wysokości 95 euro.

- Prawo jazdy będzie można stracić też za wymuszenie pierwszeństwa przejazdu stwarzając niebezpieczną sytuację - tłumaczy Tomasz Lejman.

"Pismo wysłane na adres w Polsce"

Prawo jazdy będzie można też stracić za jazdę "korytarzem życia" (prawo przewiduje też nałożenie mandatu w wysokości 320 euro) lub podążanie za pojazdem uprzywilejowanym. Zabronione jest też korzystanie z aplikacji ostrzegającymi przed fotoradarami. Grozi za to mandat w wysokości 75 euro.

Korespondent Polsat News w Berlinie wyjaśnia, że czujność na drodze powinni zachować też Polacy. Kierowca z zagranicznym prawem jazdy, który złamał przepisy może "od ręki" może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec.

- Jeżeli policjant was nie zatrzymał za zbyt szybką jazdę, a zdjęcie zrobił fotoradar, to po jakimś czasie na wasz adres zostanie wysłane odpowiednie pismo wraz z mandatem. W piśmie znajdziecie adnotacje od kiedy, do kiedy nie wolno prowadzić wam samochodu na terenie Niemiec - dodaje Lejman.

W przypadku zignorowania zakazu prowadzenia auta, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do roku i wysoka grzywna.

