MSZ utworzył obwody wyborcze w Niemczech. Przygotowania do wyborów prezydenckich w toku

- Utworzenie obwodów głosowania na potrzeby przeprowadzenia głosowania za granicą ma na celu zapewnienie wszystkim zainteresowanym wyborcom możliwość wpisania się do spisu wyborców i wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym, w momencie, gdy będzie to możliwe - powiedział w środę Przyłębski.

ZOBACZ: Sasin popełnił przestępstwo ws. wyborów? KO złoży zawiadomienie do prokuratury

. Na terenie Niemiec utworzono 9 obwodów głosowania, z siedzibami w Ambasadzie RP w Berlinie, Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie, Konsulatach Generalnych RP w Hamburgu, Kolonii i Monachium.

- W obecnej sytuacji epidemicznej przeprowadzenie głosowania w formie osobistego oddania głosu w lokalu wyborczym na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie jest możliwe - przekazał ambasador. Jak dodał, "nie ma jednakże przeszkód, by odbyły się wybory korespondencyjne".

"Zakładamy, że zagraniczni operatorzy dostarczą Polonii pakiety wyborcze"

MSZ zakłada, że zagraniczni operatorzy pocztowi będą dostarczać Polakom mieszkającym za granicą pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego; nie jest to jednak jeszcze przesądzone - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk był pytany w środę w RMF FM, czy będzie możliwe dostarczenie na czas Polakom mieszkającym za granicą materiałów potrzebnych do głosowania w wyborach prezydenckich.

ZOBACZ: Wybory korespondencyjne. KO i Lewica składają wnioski do NIK o kontrolę

- Jeżeli Senat rzeczywiście wykorzysta w pełni ten termin, co w mojej opinii jest ze szkodą dla głosowania, jeśli chodzi o Polonię, też będziemy gotowi do tego, by głosowanie korespondencyjne przeprowadzić, jeżeli ta ustawa zostanie nawet na krótko przed wyborami przyjęta - zapewnił wiceminister spraw zagranicznych.

Jak zaznaczył, z tego względu już obecnie prowadzona jest rejestracja wyborców w obwodach głosowania, które zostały utworzone 21 kwietnia na bazie obowiązującego obecnie stanu prawnego. - Po to już dzisiaj, by nawet w tych bardzo niekorzystnych warunkach terminowych, które zaordynuje nam Senat, być gotowymi do udostępnienia Polonii możliwości głosowania korespondencyjnego - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Pytany, kto będzie dostarczał pakiety wyborcze uprawnionym do głosowania Polakom za granicą, odparł: "Zakładamy, że to powinni być zagraniczni operatorzy pocztowi, natomiast nie jest to dzisiaj jeszcze przesądzone".

Nadal nie wiadomo, jak ma przebiegać głosowanie

Ostatnia nowelizacja Kodeksu wyborczego - autorstwa posłów PiS - przyjęta przez Sejm w marcu jako element rządowej "tarczy antykryzysowej" - zakłada rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego o osoby mające ponad 60 lat i te, które znajdują się w kwarantannie.

ZOBACZ: Budka po negocjacjach z Gowinem: zgodziliśmy się, że wybory powinna przeprowadzić PKW, a nie rząd

Później Sejm uchwalił specustawę autorstwa PiS, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma m.in. po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Ponadto specustawa związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, która weszła w życie 17 kwietnia, zawiera przepis mówiący, że przy przeprowadzaniu wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących m.in. wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania przez pełnomocnika, ustalania przez PKW wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

Senat pracuje, karty się drukują

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, powiedział w środę, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła już druk kart wyborczych do wyborów korespondencyjnych 10 maja. W reakcji na tę deklarację posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury.

- Dzisiaj chcemy powiedzieć jasno, że złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie w związku z przestępstwem wyborczym. To, co dzieje się na naszych oczach, to po prostu farsa – powiedział poseł Cezary Tomczyk (KO).

ZOBACZ: Propozycja Budki ws. wyborów. Komentarze opozycji

Ustawa ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 r. trafiła do Senatu. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) zapowiedział, że Senat wykorzysta w pełni przysługujące mu 30 dni na pracę nad ustawą.

- Tak jak nie raz się zdarzało, będziemy musieli wykonać tę pracę, na jaką w Sejmie nie było czasu, to znaczy zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego i innych autorytetów, po to, by wyrobić sobie zdanie, jak ten akt ustawodawczy wpisuje się w wymogi konstytucyjne; w zapisy, że głosowanie musi być bezpośrednie, tajne itd. - tłumaczył.

Zaznaczył też, że ustawą zajmą się najpierw komisje ustawodawcza i praw człowieka. Potem dopiero trafi ona na obrady plenarne. - Zajmiemy się tą ustawą z najwyższą starannością - podkreślił Grodzki.

WIDEO - "Widzę 30-latków, którzy są krytycznie chorzy". Polski lekarz o dramacie w Nowym Jorku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP