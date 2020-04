Wbrew kryzysowi. Ten sektor gospodarki cały czas rośnie

Zwiastunem podtrzymywania koniunktury w tej branży były tłumy klientów w marketach budowlanych w pierwszych tygodniach pandemii, kiedy rząd apelował, by w sklepach kupować tylko artykuły pierwszej potrzeby. Apel został zignorowany i także dlatego produkcja budowlano-montażowa wzrosła w zeszłym miesiącu o 3,7 proc. w porównaniu z marcem 2019 r. Analitycy rynkowi przed ogłoszeniem raportu GUS prognozowali, że będziemy miel i wynik dodatni, ale na poziomie tylko 0,8 proc.

Udany kwartał

Co ciekawe, w budownictwie udany był cały pierwszy kwartał tego roku - w styczniu produkcja wzrosła o 6,5 proc., a w lutym o 5,5 proc. Dużo gorszy pod tym względem był ostatni kwartał 2019 roku, kiedy to przez wszystkie trzy miesiące - od października do grudnia - zanotowano spadki aktywności kolejno o: 4 proc, 4,7 proc, i 3,3 proc.

Żeby obraz stanu budownictwa w marcu był pełny dodajmy, że - jak policzył GUS - po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 1,6% proc. w porównaniu z marcem 2019 roku oraz o 3,6 proc. mniejsza niż w lutym 2020 roku.

W zeszłym miesiącu najbardziej aktywne były firmy wykonujące roboty budowlane specjalistyczne (wzrost o 10,8 proc.) oraz firmy wznoszące budynki (wzrost o 2,9 proc.). Wartość produkcji była mniejsza w przedsiębiorstwach zatrudnionych przy obiektach inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 0,4 proc.).

Trudny kwiecień

Nie ulega wątpliwości, że pełniejszą wiedzę o stanie gospodarki będziemy mieli po ogłoszeniu przez GUS raportów kwietniowych. Przypomnijmy, w marcu produkcja przemysłowa spadła o 2,3 proc , ale - jak twierdzą liczni ekonomiści - w tym miesiącu może skurczyć się o 10-20 proc.

Sprzedaż detaliczna spadła w marcu o 9 proc. Nie brak opinii, że w kwietniu zmaleje o 20, a nawet o 30 proc. Analitycy obawiają , że skala spadku konsumpcji prywatnej w całym drugim kwartale tego roku też może być dwucyfrowa.

Jest bardzo prawdopodobne, że branża budowlano-montażowa też wkrótce spadnie pod kreskę. Tym bardziej, że GUS kilka dni temu poinformował o ponad 15-procentowym, marcowym spadku produkcji dóbr inwestycyjnych.

Jacek Brzeski/ polsatnews.pl