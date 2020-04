Donald Tusk wyda "ważne oświadczenie" ws. wyborów

Graś zapewnił, że oświadczenie będzie dostępne na profilach społecznościowych Europejskiej Partii Ludowej.

Jutro w godzinach porannych ważne oświadczenie @donaldtusk w sprawie wyborów prezydenckich.

Wystąpienie będzie dostępne na profilach społecznościowych @EPP Stay tuned!!! — Paweł Graś (@pawelgras) April 27, 2020

Przewodniczący EPL w ostatnich tygodniach jednoznacznie krytykował pomysł przeprowadzenia wyborów w terminie 10 maja. "Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego. Konkurencję polityczną musi zastąpić solidarność, a propagandę prawda. Dotyczy to władzy, ale także opozycji. Bądźcie krytyczni, ale odpowiedzialni. Odłóżcie wybory. Nawet Putin to zrozumiał" - pisał Tusk 27 marca.

Nie myślą o chorych, pozbawionych pracy, bankrutujących. Myślą wyłącznie o swojej władzy. A im więcej jej mają, tym bardziej są bezradni. To oni są klęską żywiołową. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2020

W kolejny wpisie dodawał, że rządzący myślą "jedynie o swojej władzy". "A im więcej jej mają, tym bardziej są bezradni. To oni są klęską żywiołową" - pisał przewodniczący EPL.

Specustawa w Senacie

W Senacie jest obecnie specustawa, autorstwa PiS, uchwalona 6 kwietnia, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z tą ustawą minister aktywów państwowych ma po zasięgnięciu opinii PKW określić wzór karty do głosowania, zlecić sporządzenie pakietów wyborczych, określić szczegółowy tryb doręczania pakietów wyborczych przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) do wyborcy i odbierania kopert zwrotnych, a następnie sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wykorzysta przysługujące jej 30 dni na pracę nad ustawą; najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 5 i 6 maja.

