Co dalej z przekopem Mierzei Wiślanej? Jest odpowiedź ministra

- Jeśli będę miał do wyboru, czy wypłacimy 500 plus, czy będziemy realizowali inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny lub przekop Mierzei Wiślanej, to powiem, że musimy przede wszystkim wypłacić 500 plus - mówił w Polsat News prezydent Andrzej Duda. O kwestie przekopu mierzei był pytany w poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Prace będą kontynuowane - zadeklarował.

Prezydent Andrzej Duda był w ubiegły poniedziałek gościem Bogdana Rymanowskiego w Polsat News. Jak podkreślił w "Gościu Wydarzeń", może się okazać, że wskutek kryzysu związanego z epidemią koronawirusa "pewne procesy inwestycyjne będą musiały się trochę opóźnić, bo trzeba będzie te środki przekierować chwilowo w inne miejsce".

- Jeśli będę miał do wyboru, czy w tym miesiącu wypłacimy 500 plus, czy będziemy realizowali inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny lub przekop Mierzei Wiślanej, to powiem, że musimy przede wszystkim wypłacić 500 plus, bo to jest podstawa bytu rodziny - zapewnił.

O kwestie przekopu mierzei był pytany w poniedziałek w RMF FM minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

- Ta inwestycja nie jest zagrożona, jest kontynuowana i będzie kontynuowana - powiedział Gróbarczyk.

Minister podtrzymał też wcześniejsze zapowiedzi, że prace związane z tą inwestycją powinny się zakończyć pod koniec 2022 roku i dodał, że przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten jest realizowany pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Do końca roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ma wydać rozstrzygnięcie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie decyzję pozwalającą pod pewnymi rygorami przyrodniczymi na przeprowadzenie budowy zaskarżyły zarząd woj. pomorskiego i organizacje ekologiczne.

Według resortu gospodarki morskiej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

