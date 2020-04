Prezydent: 500 plus ważniejsze niż projekt CPK i przekop Mierzei Wiślanej

- Może się okazać, że z powodu kryzysu pewne inwestycje opóźnią się, a środki na nie trafią w inne miejsce - przyznał prezydent Andrzej Duda w Polsat News. Zaznaczył, że priorytetem jest 500 plus. - Jeśli będę miał do wyboru, czy je wypłacimy, czy będziemy realizowali inwestycje w CPK lub przekop Mierzei Wiślanej, to powiem, że trzeba wypłacić 500 plus, bo to podstawa bytu rodziny - zapowiedział.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w poniedziałek, że w przypadku reelekcji nie podpisze ustaw o likwidacji 500+ i podwyższeniu wieku emerytalnego.

- Chciałbym, żebyście wszyscy zadali sobie państwo pytanie. Czy chcecie "Polski plus", czy "minus"? Chcę Polski plus niezależnie od tego, czy są czasy kryzysu - powiedział prezydent. - Zobowiązuję się, że jeżeli nadal będę prezydentem, z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus i podwyższenia wieku emerytalnego. Jestem za Polską plus - zapewnił.

"Będę apelował do najbogatszych"

Swoją deklarację prezydent powtórzył w Polsat News. - Program 500 plus to jest dzisiaj materialna kotwica dla dla wielu polskich rodzin wychowujących dzieci. (...) Ja nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie to 500 plus odbierała, bo uważam, że nie można tego zrobić, bo jest to fundament bezpieczeństwa polskiej rodziny - powiedział Duda.

Prezydent przyznał jednocześnie, że jeśli sytuacja gospodarcza kraju w związku z epidemią koronawirusa ulegnie znacznemu pogorszeniu, będzie apelował do najbogatszych obywateli aby nie pobierali 500 plus.

- Jeżeli komuś wystarcza na normalne funkcjonowanie, będę apelował, aby przynajmniej przez jakiś czas, nie pobierał 500 plus jeśli będzie taka sytuacja. Apelował nie zabierał. Bo uważam, że państwo polskie nie może zabierać nikomu świadczeń - podkreślił.

- Ktoś może świadomie nie pobierać 500 plus, ktoś może świadomie nie występować o to, żeby odroczono mu spłatę kredytu, bo jeżeli go stać na to żeby spłacać kredyt, to lepiej byłoby żeby go spłacał - stwierdził.

"Pewne procesy inwestycyjne będą musiały się trochę opóźnić"

Prezydent podkreślił jednocześnie, że "może się okazać, że pewne procesy inwestycyjne przez kryzys będą musiały się trochę opóźnić, bo trzeba będzie te środki przekierować chwilowo w inne miejsce".

- Jeśli będę miał do wybory, czy w tym miesiącu wypłacimy 500 plus, czy będziemy realizowali inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny lub przekop Mierzei Wiślanej, to powiem, że musimy przede wszystkim wypłacić 500 plus, bo to jest podstawa bytu rodziny - zapewnił.

Andrzej Duda podkreślił równocześnie, że "inwestycje muszą być realizowane dla przyszłego rozwoju Polski".

